Rätselhaftes Heringssterben an der Nordseeküste

Tote Fische liegen am Nordseestrand bei St. Peter-Ording. Foto: Rainer Schulz/Schutzstation Wattenmeer/dpa/dpa

Angeschwemmte Fische

Hamburg (dpa) - An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind in den vergangenen Tagen an mehreren Orten hunderte tote Heringe angeschwemmt worden. Wie die Schutzstation Wattenmeer mitteilte, ist die Ursache für das Massensterben noch rätselhaft.