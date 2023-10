Großbritannien will Zigaretten langfristig verbieten – „Gibt kein sicheres Alter fürs Rauchen“

Von: Ulrike Hagen

Großbritannien will künftigen Generationen das Rauchen verbieten. Wer heute 14 Jahre alt ist, soll nie legal eine Zigarette kaufen dürfen. Auch der Konsum von E-Zigaretten soll eingeschränkt werden.

London – Die britische Regierung plant, den Verkauf von Zigaretten langfristig zu verbieten, indem das Mindestalter für den Kauf von Tabakwaren alljährlich erhöht wird. Premierminister Rishi Sunak (Conservative Party) kündigte am Mittwoch (4. Oktober) auf dem Jahrestreffen seiner Partei in Manchester an, dass Jugendlichen, die heute 14 Jahre alt sind, im Vereinigten Königreich „niemals legal eine Zigarette verkauft werden“ soll. Nach Willen des konservativen Premiers soll die Generation rauchfrei aufwachsen können. Im vergangenen Dezember hatte Neuseeland ein vergleichbar radikales Gesetz gegen das Rauchen verabschiedet.

Großbritannien will künftigen Generationen das Rauchen verbieten. Wer heute 14 Jahre alt ist, soll nie legal eine Zigarette kaufen dürfen. (Symbolfoto) © Imago/Designpics

Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf sieht demnach vor, den Verkauf von Tabakwaren an alle am oder nach dem 1. Januar 2009 Geborene zu verbieten, wodurch das Mindestalter fürs Rauchen de facto jedes Jahr um ein Jahr angehoben wird. Premierminister Sunak betonte, „es gibt kein sicheres Alter fürs Rauchen“. Das Ziel sei es, bis 2040 keine jungen Menschen mehr rauchen zu lassen.

64.000 Tote jährlich: Großbritannien verbietet Zigaretten und Tabak für künftige Generationen

„Rauchen ist die größte vermeidbare Todesursache im Vereinigten Königreich – es verursacht etwa jeden vierten Krebstod und führt in England zu 64.000 Todesfällen pro Jahr“, heißt es dazu auf der Homepage der britischen Regierung.

Kein Elternteil möchte, dass sein Kind mit dem Rauchen anfängt. Es ist eine tödliche Angewohnheit, die Zehntausende von Menschen das Leben kostet und unseren Gesundheitsdienst jedes Jahr Milliarden kostet.

E-Zigaretten: Auch weitreichende Beschränkungen für „Dampfer“ geplant

Die britische Regierung plant auch, den Konsum von E-Zigaretten zu beschränken, indem bestimmte Geschmacksrichtungen verboten werden und Regelungen für die Verpackung von E-Zigaretten eingeführt werden, um sie für Kinder weniger ansprechend zu machen.

17 Milliarden Pfund Kostenersparnis: Großbritannien beschließt lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche

Wie am Donnerstag (5. Oktober) unter anderem der Independent berichtet, verteidigte Sunak seine Entscheidung, das Rauchen zu verbieten, aber die geplanten Beschränkungen für Junk-Food zu verschieben. Er sagte, Zigaretten seien „etwas anderes als eine Packung Chips oder ein Stück Kuchen“. Der Parteiführer der Torys erklärte, Rauchen mache „chemisch süchtig“ und lobte seinen eigenen Plan, es zu verbieten, als „den größten Eingriff in die öffentliche Gesundheit seit einer Generation“.

Der britische Premier weiter: „Es gibt kein sicheres Maß an Rauchen, das Teil einer ausgewogenen Ernährung sein kann“. Nach Angaben der Regierung ist Nikotinkonsum die größte vermeidbare Todesursache im Vereinigten Königreich – und koste die Wirtschaft und die Gesellschaft jährlich 17 Milliarden Pfund.

Rauchverbot für künftige Generationen: Aktienkurse von Tabakkonzernen geben nach

Die Regierung versichert, dass Rauchen dennoch nicht kriminalisiert werde, und betont, dass alle, die heute legal Zigaretten kaufen können, dies auch in Zukunft tun könnten. An der Börse gaben die Aktienkurse von Tabakkonzernen nach Sunaks Ankündigung nach, berichtete die dpa. Gesundheitsexperten begrüßen den Plan als wichtigen Schutz für Kinder und Jugendliche vor Sucht und sehen darin eine bedeutende Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Auch in Deutschland drohen Raucherinnen und Rauchern drohen Einschränkungen. Seit dem Jahreswechsel greift eine Anpassung der Tabaksteuer, die den Preis von Zigaretten und Tabak verteuert. Auf Bundesebene will Gesundheitsminister Karl Lauterbach ebenfalls härter durchgreifen: Er will das Rauchen in Autos mit Kindern verbieten und unter Strafe stellen.