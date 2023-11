Ausrangierte Rakete stürzt auf den Mond – Forschungsteam spricht eine Warnung aus

Von: Tanja Banner

Ein chinesisches Raketenteil stürzt auf den Mond und hinterlässt dort einen merkwürdigen Doppel-Krater. Ein Forschungsteam hat mehr darüber herausgefunden.

Tucson – Im März 2022 stürzte eine ausrangierte Raketenstufe auf den Mond – eine Sache, die in Zukunft öfter passieren könnte. Eine aktuelle Forschungsarbeit zeigt nun neue Details über die Rakete – und wie wichtig die sogenannte Weltraumlageerfassung angesichts zahlreicher geplante Raumfahrtmissionen werden dürfte. Ein Forscher spricht gar eine Warnung aus.

Doch von vorne: Als Fachleute im März 2022 eine ausrangierte Raketenstufe entdeckten, die auf Kollisionskurs mit dem Mond war, war die Aufregung groß. Zuerst schien es, als handele es sich um einen Teil einer „Falcon 9“-Rakete von SpaceX, später zeigten Daten, dass es sich wohl eher um eine chinesische Rakete handelte. Der Krater, den die ausrangierte Rakete auf dem Mond schlug, verblüffte die Fachleute kurz darauf: Er sah nicht so aus, wie erwartet. Die Nasa-Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) hatte zwei neue Krater direkt nebeneinander fotografiert.

Chinesische Rakete stürzt auf den Mond – und hinterlässt Doppel-Krater

Der doppelte Krater könnte darauf hinweisen, dass die Rakete eine große Masse an beiden Enden hatte, mutmaßte die Nasa bei der Veröffentlichung der Aufnahme. Davon geht auch das Forschungsteam aus, das die neue Studie im Planetary Science Journal veröffentlicht hat. In Daten, die lange vor dem Einschlag der Rakete auf dem Mond aufgezeichnet wurden, konnte die Forschungsgruppe um Tanner Campbell (University of Arizona) erste Anzeichen dafür erkennen, dass es sich nicht um eine normale Rakete handelt.

Gleich zwei sich teilweise überlagernde Krater hat die Rakete, die im März 2022 abgestürzt ist, auf dem Mond hinterlassen. Das zeigt eine Aufnahme der Nasa-Raumsonde LRO. © Nasa

„Man würde erwarten, dass die Rakete im Flug ein wenig hin und her wackelt“, erklärt Campbell in einer Mitteilung seiner Universität. Das hänge damit zusammen, dass der Raketenkörper „eine große leere Hülle mit einem schweren Triebwerk auf einer Seite“ sei. Stattdessen hat das Team jedoch etwas anderes beobachtet: „Die Rakete taumelte einfach von einem Ende zum anderen, und das auf sehr stabile Weise“, beschreibt Campbell.

Was hatte die chinesische Rakete dabei? Rätsel bleibt mysteriös

Auch die Aufnahme des Kraters, den die Rakete auf dem Mond geschlagen hat, deutet in diese Richtung. Die Krater, die beispielsweise die „Apollo“-Raketen auf dem Mond hinterlassen haben, sehen nämlich ganz anders aus: Rund, wenn die Rakete senkrecht nach unten stürzte und eher länglich, wenn sie mit der langen Seite auf den Mond stürzte. „Das ist das erste Mal, dass wir einen Doppel-Krater sehen“, betont Campbell. „Um diese beiden Krater in etwa gleich groß zu bekommen, braucht man zwei ungefähr gleich große Massen, die voneinander entfernt sind.“

Die Nasa hat den Einschlagskrater der Rakete auf dem Mond gefunden. (Archivbild) © IMAGO/imagebroker

Eine Lösung für das Mysterium hat das Forschungsteam jedoch nicht gefunden. „Wir haben natürlich keine Ahnung, was es gewesen sein könnte – vielleicht eine zusätzliche Stützstruktur oder eine zusätzliche Instrumentierung oder etwas anderes“, mutmaßt Campbell. „Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.“ Dafür will das Forschungsteam auf einen anderen Aspekt des Mond-Einschlags aufmerksam machen.

Großer Ansturm auf den Mond macht Forschenden Sorge

In naher Zukunft sollen zahlreiche Missionen ins Weltall oder direkt zum Mond aufbrechen. Und jede dieser Raketen wird Teile haben, die irgendwann nicht mehr benötigt werden. „Für die Fortsetzung der Weltraumforschung ist es von entscheidender Bedeutung, dass man in der Lage ist, ausgemusterte Weltraumgeräte zu verfolgen, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben“, heißt es in der Mitteilung zur Studie.

Roberto Furfaro, ein Co-Autor der Studie, warnt gar: „Es gibt sowohl auf Regierungs- als auch auf kommerzieller Ebene einen großen Druck, zum Mond zu fliegen. Und wenn man immer mehr Objekte auf den Mond bringt, wird es extrem wichtig, dass wir nicht nur die Objekte verfolgen, sondern auch verstehen, was sie tun werden, wenn sie dort angekommen sind.“ Schließlich sieht die Vision der US-Raumfahrtorganisation Nasa und anderen Beteiligten künftig Forschungsstationen auf dem Mond vor. Und sobald auf dem Mond Menschen leben, sollte man verhindern, dass Raketentrümmer unkontrolliert abstürzen. (tab)