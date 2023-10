SpaceX benötigt für den nächsten Starship-Start eine Lizenz der FAA

SpaceX wartet auf FAA-Lizenz –„Wir sind schon seit ein paar Wochen bereit zu fliegen“

Das Raumschiff Starship von SpaceX wird am 20. April an der Spitze der Super Heavy-Rakete des Unternehmens von der Starbase in der Nähe von South Padre Island, Texas, gestartet. © Jonathan Newton/The Washington Post

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX fühlt sich von der Flugbehörde FAA ausgebremst, vor allem wenn es um den Start der neuen Rakete Starship geht.

Washington D.C. – SpaceX hat in diesem Jahr bisher mehr als 70 Raketenstarts durchgeführt, also etwa alle vier Tage einen - ein beispielloses Tempo, das die Branche auf den Kopf gestellt hat. Doch während das Unternehmen diese Flugrate weiter dramatisch steigert und seine gewaltige Starship-Rakete für einen weiteren Testflug bereit ist, äußern sich Unternehmensvertreter besorgt darüber, dass die Regierung nicht mithält und die Fähigkeit der NASA, Astronauten zum Mond zurückzubringen, untergräbt.

SpaceX-Führungskraft William Gerstenmaier, Vizepräsident für Bau und Zuverlässigkeit, sagte der Washington Post, dass er beabsichtigt, diesen Punkt bei einer für Mittwoch (18. Oktober) angesetzten Anhörung im Senat vorzubringen, bei der er den Kongress auffordern will, die Vorschriften zu straffen und die Anzahl der Mitarbeiter der Federal Aviation Administration zu erhöhen, die sich mit der Erteilung von Lizenzen für Weltraumstarts beschäftigen.

„Mit den steigenden Flugraten und den anderen Akteuren, die an Bord kommen, sehen wir, dass möglicherweise ein großes Industrieproblem auf uns zukommt, bei dem das Tempo der Regierung nicht mit dem Entwicklungstempo des Privatsektors mithalten kann“, sagte Gerstenmaier vor seiner Aussage vor dem Unterausschuss für Raumfahrt und Wissenschaft des Senats für Handel bei einer Anhörung mit dem Titel „Förderung von Sicherheit, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der kommerziellen US-Raumfahrt“.



Im April endete der erste Flugversuch von Starship wenige Minuten nach dem Start, als die leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde, unkontrolliert ins Taumeln geriet und von ihrem bordseitigen Flugabbruchsystem zerstört werden musste. Die Wucht des Starts, der von 33 Triebwerken angetrieben wurde, zerstörte auch die Startrampe, und es flogen Steine und Trümmer über die abgelegene Ecke des Startgeländes in Südtexas. Niemand wurde verletzt, aber die FAA ordnete eine Untersuchung an, die letzten Monat abgeschlossen wurde und SpaceX zu 63 Korrekturmaßnahmen verpflichtete. Der Startversuch löste auch eine Klage von Umweltgruppen aus, die sich über die Auswirkungen von Starship auf das Gebiet Sorgen machten. Musk hat erklärt, dass das Unternehmen alle für eine Lizenz erforderlichen Maßnahmen durchgeführt hat.

SpaceX benötigt für den nächsten Starship-Start eine Lizenz der FAA

Bevor SpaceX Starship wieder fliegen kann, muss es eine Lizenz von der FAA erhalten, die alle Sicherheits-, Umwelt- und anderen regulatorischen Anforderungen erfüllt“, so die FAA in einer Erklärung im letzten Monat. „Die FAA ist optimistisch, dass sie die Sicherheitsüberprüfung des Lizenzantrags bis Ende Oktober abschließen kann.“



Die FAA sagte aber auch, dass das Unternehmen ein zusätzliches Umweltprüfungsverfahren einhalten muss, das sie mit dem U.S. Fish and Wildlife Service durchführt. Die Konsultation mit Fish and Wildlife wird sich nun offenbar bis in den November hinein erstrecken, wie ein FAA-Beamter kürzlich gegenüber The Post erklärte.



SpaceX-Beamte erklärten gegenüber The Post, dass sie zwei Jahre lang auf die erste Starship-Startlizenz hingearbeitet und seit Monaten auf die zweite gewartet hätten.

„Wir sind schon seit ein paar Wochen bereit zu fliegen“, sagte SpaceX Senior Vice President Tim Hughes, der für globale Geschäfts- und Regierungsangelegenheiten des Unternehmens zuständig ist. „Und wir würden es sehr begrüßen, wenn die Regierung genauso schnell handeln könnte wie wir. Wenn man in der Lage ist, eine Rakete schneller zu bauen, als die Regierung sie regulieren kann, ist das ein Missstand, der behoben werden muss. Wir denken also, dass einige regulatorische Reformen notwendig sind.“



Nasa hat Milliarden-Dollar-Vertrag an SpaceX vergeben

Im Jahr 2021 erteilte die NASA SpaceX einen 2,9-Milliarden-Dollar-Vertrag für Starship, um im Rahmen des Artemis-Programms der Raumfahrtbehörde Astronauten zur und von der Mondoberfläche zu befördern. Angesichts dessen sollte die FAA zügig arbeiten, sagten die Unternehmensvertreter in den Interviews.

„Es sollte eine Art Prioritätensetzung in Bezug auf Programme von nationaler Bedeutung geben“, sagte Hughes. „Zum Beispiel Starts, die dem Artemis-Programm dienen. Man sollte meinen, dass diese mit der größtmöglichen Effizienz behandelt werden, und zwar im Rahmen des Schutzes der öffentlichen Sicherheit.“



Der Eigentümer von SpaceX, Elon Musk, ist seit langem gegen die Aufsichtsbehörden aufgebracht und hat die FAA in der Vergangenheit als zu langsam kritisiert. Ende 2020 startete das Unternehmen einen Prototyp seines Starship-Raumschiffs und verstieß damit gegen seine Lizenz. „Im Gegensatz zu ihrer Flugzeugabteilung, die in Ordnung ist, hat die FAA-Raumfahrtabteilung eine grundlegend kaputte Regulierungsstruktur“, schrieb Musk damals auf Twitter, das inzwischen in X umbenannt wurde. „Ihre Regeln sind für eine Handvoll Verbrauchsmaterialstarts pro Jahr von einigen wenigen Regierungseinrichtungen aus gedacht. Unter diesen Regeln wird die Menschheit nie zum Mars gelangen.“

Kürzlich traf Musk in Washington mit hochrangigen FAA-Beamten zusammen, was nach offiziellen Angaben ein freundliches und produktives Treffen war.



FAA steht vor einer Herausforderung: Sie muss mit der schnellen Raumfahrt-Branche Schritt halten

Die FAA reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Kelvin Coleman, der Leiter des FAA-Büros für kommerziellen Raumtransport, sagte jedoch kürzlich in einem Blog-Beitrag, die Behörde stehe vor der Herausforderung, mit dieser Branche Schritt zu halten - und zwar intellektuell, nicht nur bei der Lizenzierung. Das ist es, was Spaß macht. Wir stellen uns gerne der Herausforderung“.



„Da es immer mehr Unternehmen gibt und die Frequenz der Operationen zunimmt, bedeutet das für uns eine erhöhte Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen. Wir müssen noch etwas daran arbeiten, wie wir diese Nachfrage befriedigen können“, sagte er.



Ein hochrangiger FAA-Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er nicht befugt war, sich öffentlich zu äußern, sagte, dass die Raumfahrtabteilung der Behörde „seit mehreren Jahren nach mehr Ressourcen gerufen hat, aber mit wenig Erfolg“. Diese Person sagte, dass die Behörde „alle Ressourcen, die wir für [SpaceXs] Programme bereitgestellt haben, auf Starship verlagern musste, um den nächsten Start zu unterstützen; das bedeutet, dass die Arbeit an Falcon [einem anderen SpaceX-Programm] im Moment auf Eis liegt. Sie beginnen also, das wirklich zu spüren.“



Die Anforderungen an die FAA werden nur noch wachsen. Im Jahr 2015 hat die Behörde, die sich in erster Linie um den Schutz von Menschen und Eigentum am Boden kümmert, nur 15 Starts genehmigt. Diese Zahl wird bis 2027 voraussichtlich auf 288 ansteigen.



SpaceX will 2024 bis zu 12 Mal pro Monat starten

SpaceX will im nächsten Jahr bis zu 12 Mal pro Monat starten und hofft, mit Starship die nächste Generation von Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Neue Raketen, die von der United Launch Alliance, einem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin, und Blue Origin, dem von Jeff Bezos gegründeten Raumfahrtunternehmen, entwickelt werden, sollen in den kommenden Monaten oder Jahren starten. (Bezos ist Eigentümer der Washington Post.)



„Ich denke, die allgemeine Sorge ist, dass wir das, was die Regierung tun will, wirklich verlangsamen“, sagte Gerstenmaier. „Mit dem derzeitigen Ansatz gefährden wir die Führungsrolle der USA. Und ich denke, dass dies ein sehr entscheidender Zeitpunkt ist, weil ich sehe, dass es nur noch intensiver wird, wenn andere Anbieter online gehen und mehr Aktivitäten vorwärts gehen werden.



Das schadet auch SpaceX, sagte er.



„Die Innovation, die wir brauchen, um in der Raumfahrt führend zu sein, wird gefährdet, weil sie nicht mit dem regulatorischen Ansatz vereinbar ist“, sagte er. „Ich möchte betonen, dass wir nicht sagen, dass wir die öffentliche Sicherheit in irgendeiner Form gefährden wollen. Wir wollen die öffentliche Sicherheit schützen. Aber wir wollen so schnell wie möglich innerhalb dieses Rahmens vorankommen“.

Zum Autor Christian Davenport berichtet über die NASA und die Raumfahrtindustrie für die Finanzredaktion der Washington Post. Er arbeitet seit 2000 für die Post und war als Redakteur in der Metro-Redaktion und als Reporter für militärische Angelegenheiten tätig. Er ist der Autor von „The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos“ (PublicAffairs, 2018).

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.