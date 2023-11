Österreich-Schaffner sorgt für Eklat in der Bahn - und schmeißt Zeugen raus

In einem Zug von Linz nach Wien kam es zu einem Eklat (Symbolbild). © Andreas Stroh/Imago

Ein Zwischenfall auf einer Zugfahrt sorgt für Aufsehen. Die ÖBB entschuldigen sich. Einem Zugbegleiter drohen Konsequenzen.

Wien - Täglich fahren etliche Züge der Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Mit einem Zwischenfall auf einer Fahrt von Wien nach Linz muss sich der Konzern nun allerdings intensiver beschäftigen. In Deutschland drohen indes neue Streiks der Deutschen Bahn.

ÖBB: Schaffner sorgt in Zug nach Linz für Eklat - und schmeißt Fahrgäste einfach raus

Wie zwei Zuggäste gegenüber ORF Oberösterreich berichteten, habe der Zugbegleiter lauthals über Ausländer geschimpft und sei durch seine Aggressivität aufgefallen. Er soll von „Scheißasylanten“ gesprochen und „noch sehr viel mehr fremdenfeindliche Beschimpfungen geäußert“ haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch (22. November) in Österreich.

Bemühungen der beiden Fahrgäste, den Zugbegleiter zu beruhigen, blieben erfolglos. Ganz im Gegenteil. Wie die Polizei gegenüber oe24.de bestätigte, verwies er sie des Zuges. Hierzu hatte er die Polizei verständigt. Statt in Linz endete die Fahrt für die beiden Zuggäste so schon in St. Pölten. Damit wollte sich einer der beiden offenbar nicht so ganz abfinden. Er wurde gegenüber der Polizei beim Verlassen des Zuges aggressiv und musste aufgrund dessen eine Anzeige hinnehmen.

Österreich: ÖBB reagiert auf Eklat in Zug von Wien nach Linz

„Ich kann mich nur entschuldigen für das, was die Personen im Zug erlebt haben“, sagte ÖBB-Pressesprecher Klaus Baumgartner gegenüber dem ORF. Der Konzern untersuche den Vorfall. Darauf basierend würden dann weitere Maßnahmen eingeleitet. Auch eine Kündigung ist demnach möglich. In einer schriftlichen Stellungnahme, die oe24.de vorliegt, hieß es: „Wir erwarten von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen freundlichen und kompetenten Umgang auf Augenhöhe. Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder Herkunft des Fahrgastes dürfen dabei keine Rolle spielen.“

Ausländerfeindliche Bemerkungen getroffen zu haben, bestritt der Zugbegleiter gegenüber dem Rundfunk allerdings. Er hat den Vorfall offenbar ein wenig anders in Erinnerung behalten und erhob seinerseits Anschuldigungen gegenüber den Fahrgästen. So sei einer der beiden Männer alkoholisiert gewesen, habe ihn mit der Faust bedroht und ihn tätlich angegriffen. Aus diesen Gründen habe er schließlich die Polizei verständigt.

