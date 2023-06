Hotelgast wohnt 603 Nächte in Zimmer – und will nicht bezahlen

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann hat zwei Jahre lang in einem Fünf-Sterne-Hotel gelebt. Dann checkt er aus, ohne die Rechnung zu begleichen. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Neu-Delhi – Ein Mann hat 603 Tage lang in dem Fünf-Sterne-Hotel Aerocity in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gelebt, ohne zu bezahlen, wie die lokale Zeitung The Indian Express zuvor berichtet hatte. Demnach habe im Mai 2019 ein Mann aus Guwahati in dem Hotel in der Nähe des Indira Gandhi International Airport Flughafens eingecheckt. Als er im Januar 2021 wieder gegangen sei, habe er die offene Rechnung nicht beglichen. Nun sei die Polizei auf der Suche nach ihm.

Stadt Neu-Delhi Einwohner 249.998 Fläche 42,7 km² Bevölkerungsdichte 5855 Ew./km²

Mann schuldet Hotel 65.000 Euro – und geht, ohne zu zahlen

Doch wie konnte der Mann so lange in der Hotelanlage leben, ohne zu zahlen? Der Betrug sei erst aufgefallen, als der Vorstand des Hotels die fehlenden Zahlungen in einer Überprüfung von Unterlagen festgestellt hätte. Infolgedessen habe der Vorstand eine Anzeige gegen den Gast sowie einen Rezeptionsleiter und mehrere Mitarbeiter gestellt, die ihm bei der Durchführung seines Betruges unterstützt hätten.

Die Eingangshalle des fünf-Sterne Aerocity-Hotels in Neu-Delhi – ein Betrüger hat hier fast zwei Jahre gelebt, ohne zu zahlen. © zatletic / imago

Beim Einchecken habe der Mann angegeben, nur eine Nacht bleiben zu wollen. Fast zwei Jahre seien daraus geworden. Insgesamt schulde der Gast dem Hotel umgerechnet rund 65.000 Euro. Bereits ab unbeglichenen Rechnungen ab 550 Euro „muss das Personal gemäß den Hotelregeln die Senioren informieren und den Gast zur Zahlung drängen. Dies geschah in diesem Fall nicht“ erklärte ein Mitarbeiter der ermittelnden Polizei. In Italien machte ein Mann auf sich aufmerksam, der 15 Jahre lang Gehalt kassierte, ohne zu arbeiten.

Mitarbeiter und Gast wegen Betrug und Urkundenfälschung angeklagt

Das Personal habe sogar aktiv mitgewirkt und nicht nur weggeschaut, wie es nach Angaben der Polizei heißt. Insgesamt 52 Nächste hätte das Personal dem Gast mit null Rupien berechnet. „Das Personal des Hotels hat angeblich zahlreiche Einträge im Konto des besagten Gastes im Opera-Softwaresystem des Hotels gefälscht, gelöscht, hinzugefügt und verfälscht.“ In einigen Fällen würden ganze Hotels sogar vorsätzlich ihre Kunden täuschen.

Das Personal und der Gast hätten demnach alle Wege ausgenutzt, die ihnen möglich waren, um den Aufenthalt des Gastes zu verlängern. „Der Gast und das Personal griffen auf verschiedene Möglichkeiten zurück, um die Zahlung von Rechnungen zu vermeiden“. So habe der Gast an vielen Tagen mit Checks gezahlt, die später nicht eingelöst werden konnten. Mittlerweile seien mehrere Angestellte sowie der Gast angeklagt, jedoch alle auf freiem Fuß. Der Tatvorwurf laute Urkundenfälschung und Betrug. In Deutschland ist ein Hotel in den Fokus geraten, weil es keine Kinder mehr als Gast zulässt.