Hätten Sie‘s gedacht? Kleines europäisches Land ist das reichste Land der Welt

Von: Moritz Bletzinger

Was ist das reichste Land der Welt? Pro Einwohner betrachtet, liegt der Gewinner in Europa. Kleiner Spoiler: Die Schweiz ist es nicht.

München – Der Reichtum eines Landes kann auf unterschiedliche Weise gemessen werden. Eine gängige Methode ist die Betrachtung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf. Das BIP pro Kopf ist ein wichtiger Indikator für das wirtschaftliche Leistungsvermögen einer Volkswirtschaft und zeigt, wie viel Wohlstand auf die einzelnen Einwohner entfällt – nicht zu verwechseln mit dem durchschnittlichen Gehalt. Das sind die reichsten Länder der Welt im Jahr 2023, basierend auf dem BIP pro Kopf.

Die zehn reichsten Länder der Welt im Jahr 2023 – Platz 10: Australien

Australien, ein Land mit einer beeindruckenden landschaftlichen Vielfalt und einer blühenden Wirtschaft, belegt den zehnten Platz unter den reichsten Ländern der Welt im Jahr 2023. Mit einem BIP pro Kopf von 64.964 US-Dollar kann das Land auf eine solide Wirtschaftsleistung verweisen. Allerdings verzeichnet Australien seit drei Quartalen einen Rückgang des BIP pro Einwohner. Dieser Trend wird als „Pro-Kopf-Rezession“ bezeichnet und zeigt sich durch steigende Verbraucherkosten und eine Verringerung der Haushaltsausgaben aufgrund von Inflation und Zinserhöhungen. Trotzdem liegt das BIP pro Kopf in Australien immer noch deutlich über dem Wert von 2021.

Platz 9: Dänemark

Hinter Finnland ist Dänemark das zweitglücklichste Land der Welt: Im Ranking der Reichsten landen das deutsche Nachbarland auf Platz 9. © Joana Kruse/Imago

Den neunten Platz in der Liste der reichsten Länder der Welt belegt Dänemark mit einem BIP pro Kopf von 68.827 US-Dollar. Innerhalb der Europäischen Union nimmt das skandinavische Land sogar den vierten Platz ein. Die dänische Wirtschaft ist bekannt für ihre Stabilität und Innovationskraft. Das Land verfügt über eine gut entwickelte Infrastruktur, ein hochqualifiziertes Arbeitskräftepotenzial und eine starke Exportindustrie. Diese Faktoren tragen zu einem hohen BIP pro Kopf bei.

Platz 8: Island

Nach einer tiefgreifenden politischen und wirtschaftlichen Krise hat sich Island erholt und konnte seinen Platz unter den reichsten Ländern der Welt wieder zurückerobern. Mit einem BIP pro Kopf von 75.180 US-Dollar belegt Island den achten Platz im Ranking. Das kleine Land vor Grönland hat eine relativ kleine Bevölkerung, was dazu beiträgt, dass der Wohlstand auf weniger Menschen verteilt wird. Die isländische Wirtschaft ist stark vom Tourismus, der Energiewirtschaft und der Fischerei geprägt.

Platz 7: USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika dürfen im Ranking der reichsten Länder der Welt nicht fehlen. Mit einem BIP pro Kopf von 80.035 US-Dollar belegen sie den siebten Platz. Die USA haben eine der größten Volkswirtschaften der Welt und sind ein wichtiges Zentrum für Innovation und Technologie. Obwohl das Land auf gesamtwirtschaftlicher Ebene einen hohen Wohlstand aufweist, liegt das BIP pro Kopf im internationalen Vergleich etwas niedriger. Dies liegt auch daran, dass ein Großteil des Reichtums in den Händen weniger sehr wohlhabender Personen liegt.

Platz 6: Katar

Der kleine Wüstenstaat Katar gehört zu den reichsten Ländern der Welt: Rund 60 Prozent des BIP werden mit Gas und Erdöl erwirtschaftet. © Sigbert Georgi/Imago

Katar hat sich in den letzten Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt entwickelt. Mit einem BIP pro Kopf von 83.891 US-Dollar belegt Katar den sechsten Platz in der Liste. Das Land profitiert von seinen reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen und hat erfolgreich in den Ausbau der Infrastruktur und anderer Wirtschaftszweige investiert. Katar ist auch bekannt für seine Bemühungen, sich als globaler Gastgeber für Sportveranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft zu etablieren.

Platz 5: Singapur

Singapur hat sich zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt entwickelt. Mit einem BIP pro Kopf von knapp 91.100 US-Dollar belegt Singapur den fünften Platz im Ranking. Das Land hat eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und ist ein globales Finanzzentrum. Singapur hat sich auf den Handel, die Finanzdienstleistungen und den Tourismus spezialisiert und verfügt über eine hohe Lebensqualität und eine gut entwickelte Infrastruktur.

Platz 4: Schweiz

Die Schweiz ist für ihre herausragende Wirtschaftsleistung und hohe Lebensqualität bekannt. Mit einem BIP pro Kopf von 98.767 US-Dollar belegt die Schweiz den vierten Platz in der Liste der reichsten Länder der Welt. Das Land ist ein wichtiger Akteur im Banken- und Finanzsektor und hat eine starke Exportindustrie. Die Schweiz ist auch ein beliebtes Ziel für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus der ganzen Welt.

Platz 3: Norwegen

Norwegen, ein skandinavisches Land mit einer kleinen Bevölkerung und reichen natürlichen Ressourcen, belegt den dritten Platz unter den reichsten Ländern der Welt. Mit einem BIP pro Kopf von etwa 101.103 US-Dollar verzeichnet Norwegen eine beeindruckende Wirtschaftsleistung. Das Land ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt und hat von den hohen Rohstoffpreisen profitiert. Norwegen hat auch in den Bereichen erneuerbare Energien, Fischerei und Tourismus investiert.

Platz 2: Irland

Einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufschwung hat Irland in den letzten Jahren erlebt. Mit einem BIP pro Kopf von 114.581 US-Dollar belegt Irland den zweiten Platz in der Liste der reichsten Länder der Welt. Das Land hat sich zu einem bedeutenden Standort für Technologie- und Pharmazieunternehmen entwickelt und profitiert von niedrigen Steuersätzen für Unternehmen. Allerdings ist das hohe BIP pro Kopf in Irland umstritten, da es aufgrund von Steuervermeidungspraktiken multinationaler Unternehmen verzerrt sein könnte.

Platz 1: Luxemburg

Pro Kopf gesehen ist Luxembourg das reichste Land der Welt – außerdem sitzt hier der Gerichtshof der Europäischen Union. © alimdi/Imago

An der Spitze der Liste der reichsten Länder der Welt steht Luxemburg. Das kleine europäische Land liefert eine beeindruckende Wirtschaftsleistung. Mit einem BIP pro Kopf von 132.210 US-Dollar führt Luxemburg das Ranking an. Das Land ist bekannt für seinen starken Finanzsektor und seine niedrigen Steuersätze, die viele internationale Unternehmen anziehen. Luxemburg verfügt auch über eine gut entwickelte Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität für seine Einwohner.

Deutschland verpasst Top Ten der reichsten Länder der Welt deutlich

Deutschland landet mit einem BIP von 63,150 US-Dollar auf dem 18. Platz, Österreich mit 67,936 US-Dollar knapp darüber auf Platz 15. In der Liste der glücklichsten Länder ist Deutschland außerdem abgerutscht. Kleine Länder wie Luxemburg und Island können aufgrund ihrer spezifischen wirtschaftlichen Stärken und geringen Bevölkerungszahlen hohe BIP pro Kopf aufweisen. Das BIP pro Kopf ist jedoch nur ein Indikator für den Wohlstand eines Landes und spiegelt nicht immer die tatsächliche Lebensqualität und Verteilung des Reichtums wider.

