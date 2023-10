7 Ideen, mit denen du bequem und trotzdem nachhaltig reist

Von: Jana Stäbener

Teilen

Gerade junge Menschen legen bei der Urlaubsplanung mehr Wert auf Komfort als auf die Umwelt. Dabei geht doch auch beides.

Bequemlichkeit steht beim Reisen vor Umweltbewusstsein – zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) und des Markt- und Meinungsforschungsinstituts IFAK. Für jüngere Menschen spielt nachhaltiges Reisen in der Urlaubsplanung und -organisation nur eine untergeordnete Rolle. Erst Menschen im mittleren bis älteren Alter legten laut Befragung auf die Umwelt wert.

Abonnier‘ unseren Kanal: Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp.

Studie: Wer reist, möchte es einfach und bequem haben

Im August 2023 wurden insgesamt 1001 Personen gefragt, wer im Urlaub welche Verkehrsmittel genutzt hat, welche Überlegungen bei der Planung der Reise eine Rolle gespielt haben und wie hoch die Bereitschaft zur CO₂-Kompensation ist. Das Ergebnis: Um zum Urlaubsort zu gelangen, ist nach wie vor der private Pkw (44 Prozent) das beliebteste Hauptverkehrsmittel, gefolgt vom Flugzeug (40 Prozent) und mit deutlichem Abstand der Bahn (9 Prozent).



Wer reist, möchte es einfach und bequem haben, möglichst mit wenigen Umstiegen – für vier von fünf Befragten (82 Prozent) ist dies bei der Planung oder Buchung eine sehr wichtige oder wichtige Überlegung. In einer Zeit von „Slow Tourism“ und „Mindful Traveling“ ist der Komfort also nach wie vor wichtiger als die Umwelt, die nur 37 Prozent der Befragten bei der Reiseplanung beachten.



Aber warum? Schließlich geht es doch auch nachhaltig UND bequem! BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media hat sieben Vorschläge, wie.

1. Ganz ohne Umstieg: Per Nachtzug reisen

Einschlafen und in Europas schönsten Städten aufwachen: Das ist mit dem Nachtzug möglich. © Arnulf Hettrich/IMAGO

Möglichst wenige Umstiege? Das schreit doch nach 24 europäische Großstädte, in die wir mit dem Nachtzug reisen können. Einsteigen, einpennen und am Urlaubsort aufwachen – bequemer geht es nicht.

2. ChatGPT für die Urlaubsplanung verwenden

ChatGPT als Urlaubsplaner – ja, das geht. © Panthermeida/AntonioGuillem/IMAGO

Wer will, dass die Planung easy und ohne viel Aufwand verläuft, kann sich von KI helfen lassen. Wir bei BuzzFeed News Deutschland haben das versucht, und uns von ChatGPT fünf Urlaubsvorschläge geben lassen. Sie dürften jeden inspirieren, wo er oder sie nachhaltig mit der Bahn hinfahren kann und sind vor allem eins: bequemer, als selbst zu planen.

3. Mit dem Auto in Deutschland verreisen

10 Punkte: Darum ist Mecklenburg-Vorpommern das bessere Reiseziel als Bayern. © Imago

Wie die Frankfurter Studie zeigt, ist das Auto im Urlaub das liebste Fortbewegungsmittel. Vor allem, das eigene, denn bequemer geht es kaum. Doch wo fahren die Deutschen am besten hin – ganz ohne auf Komfort zu verzichten? Richtig. Nach Deutschland. Urlaub vor Ort ist nicht nur bequem, sondern auch besser für die Umwelt. Hier zehn Gründe, warum ein Urlaub in MeckPomm besser ist, als in Bayern.

4. Wenn Fliegen, dann kompensieren

Flughafen (Symbolbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Wer unbedingt fliegen muss oder will, kann auf zwei Dinge achten, um nachhaltiger unterwegs zu sein. Erstens: Flüge mit Umstieg vermeiden. Wie Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband (DRV) BuzzFeed News Deutschland sagt, wird bei Start und Landung besonders viel Kerosin verbraucht. Deswegen sind nicht nur Kurzstreckenflüge, sondern auch mehrfache Umstiege schädlicher für die Umwelt als ein Direktflug – und bequemer ist er sowieso.



Zweitens gibt es bei vielen Flug- oder Reiseanbietern die Möglichkeit, den CO₂-Ausstoß zu berechnen und anschließend durch einen extra Betrag zu kompensieren. So eine bequeme Kompensation (meist muss man nur ein Häkchen setzen) ist laut Vera Thaler vom Verein „fairunterwegs“ aber nur dann sinnvoll, wenn sie angemessen teuer ist. Mit zwei Euro könne man seinen CO₂-Ausstoß nicht kompensieren, so Thaler. Ein korrekter Preis, um seinen eigenen Verbrauch zu kompensieren und mit der Investition in ein nachhaltiges Projekt etwas zu bewirken, sei etwa 25 bis 30 Euro pro CO₂-Tonne.

Mehr zum Thema: Hier sind sieben Alternativen für den typischen Last-Minute-Flug

5. Strategie „Faultier“

Was Faultiere mit nachhaltiger Reiseplanung zu tun haben, erfährst du hier. © robertharding/IMAGO, Collage

Faultiere sind gemächliche Tiere. Sie strecken ihre langen Arme im Zeitlupentempo aus, um den nächsten Ast zu erreichen. Was das mit Reisen zu tun hat? Ganz einfach: Wer wie ein Faultier reist, reist nachhaltiger – und bequem. Das bestätigen auch zwei Reiseexpertinnen im Gespräch mit BuzzFeed News Deutschland. Eine davon ist Thaler. Sie hält Gemächlichkeit für eine der fünf wichtigsten Komponenten beim sogenannten „Slow Tourism“.



Übersetzt heißt das: Lieber weniger Aktionen planen und längere Stopps zwischen den Stationen einlegen. Statt Shopping-Wochenende in New York, nimmst du dir wirklich mehrere Wochen Zeit, um die Ostküste der USA zu sehen. Du stößt zwar auch viel CO₂ aus (hallo Langstreckenflug) hast aber trotzdem einen (verhältnismäßig) nachhaltigeren Urlaub.

6. Einfach mal einen auf Tomato Girl machen

Tomaten sind doch einfach nur Gemüse, äh, Obst. Auf TikTok haben sie jedoch eine andere Bedeutung. © TikTok @xobexstudio @bed.threads Screenshot/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Denn die Tomato Girls auf TikTok haben erkannt, dass es im Leben Wichtigeres gibt als die nächste Deadline auf der Arbeit, eine große Wohnung oder ein fettes Auto. Sie zeigen uns, dass die wahre Schönheit in der Einfachheit und damit auch in der Bequemlichkeit liegt. Und dass man für den nächsten Urlaub nicht unbedingt um die halbe Welt reisen muss.

7. Kinder zu Hause lassen – ist bequemer und nachhaltiger

Keine Lust auf schreiende Kinder im Urlaub? © Design Pics/Imago

Weil weniger Plätze im Zug oder Flugzeug weniger CO₂ verursachen. Okay. Kleiner Scherz. Wer ernsthaft ohne Kinder Urlaub machen will, findet hier alles, was er oder sie wissen muss.

Warum diese Tipps wichtig sind? Weil es der Erde schlecht geht und dein Sommerurlaub dazu beigetragen hat.