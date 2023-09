Warum die rekordverdächtig hohen Temperaturen im September die Wissenschaft beunruhigen

Sonnenblumen sind in der prallen Sonne vertrocknet (Symbolbild). © Jan Eifert/Imago

Die globalen Temperaturen sind unnormal hoch und El-Niño spielt offenbar eine Rolle dabei. Doch auch menschliche Einflüsse könnten mit hineinwirken, fürchtet die Forschung.

Washington D.C. – Nach Monaten rekordverdächtiger Erwärmung der Erde sind die Temperaturen in den letzten Wochen noch abnormaler geworden – kurzzeitig lagen sie im Durchschnitt fast 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, eine Schwelle, die die Verantwortlichen für die globale Erwärmung vermeiden wollen.

„Ich dachte, wir hätten bereits im Juli außergewöhnliche Temperaturen erlebt“, sagte Zeke Hausfather, Leiter der Klimaforschung beim Zahlungsdienstleister Stripe. „Was wir diese Woche gesehen haben, liegt weit darüber.“



Der Trend trägt dazu bei, dass das Jahr 2023 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird, und verschärft die Bedrohung durch die extremen Bedingungen, die die Hitze auf der ganzen Welt hervorrufen könnte.



El-Niño könnte für noch höhere Temperaturen im kommenden Jahr sorgen

Die Wärme ist wahrscheinlich der Fingerabdruck eines sich vertiefenden El-Niño-Klimamusters und ein Zeichen dafür, dass die Temperaturen im kommenden Jahr weiter über alte Normen hinaus ansteigen werden, so die Wissenschaftler. El Niño, der in diesem Frühjahr auftrat, ist dafür bekannt, dass er die globalen Temperaturen in die Höhe treibt, indem er große Wärmemengen des Pazifischen Ozeans in die Atmosphäre entlässt.

„Der El Niño wird seinen Höhepunkt erst später in diesem Jahr erreichen, und es steht noch viel mehr Wärme in den Startlöchern“, sagte Michael McPhaden, ein leitender Wissenschaftler bei der National Oceanic and Atmospheric Administration, in einer E-Mail. „Erwarten Sie also, dass in den kommenden Monaten weitere Rekorde aufgestellt werden.



Klimaanalysen zeigen: Temperaturen im September sind dauerhaft ein Grad zu warm gewesen

Die Einschätzungen der Wissenschaftler beruhen auf Klimaanalysen, die nahezu in Echtzeit durchgeführt werden und die Wetterbeobachtungen nutzen, um globale Durchschnittswerte zu schätzen, ähnlich wie ein Wettervorhersagemodell - nur dass es in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft blickt. Das Vertrauen in solche Analysen ist gewachsen, da sie sich mit den routinemäßigen globalen Klimaeinschätzungen decken, die die NASA und die NOAA Wochen und Monate nach den Ereignissen vornehmen.



Eine solche Analyse der japanischen Meteorologiebehörde zeigt, dass die globalen Temperaturen in diesem Monat dauerhaft um 1 Grad Celsius (1,8 Grad Fahrenheit) von den Durchschnittswerten für den Zeitraum 1991-2020 abgewichen sind.



Laut Hausfather ist der Durchschnitt für den Zeitraum 1991-2020 etwa 0,9 Grad wärmer als die Werte, die vor der industriellen Revolution und der weit verbreiteten Verbrennung fossiler Brennstoffe beobachtet wurden. Das bedeutet, dass sich die Temperaturen zumindest kurzzeitig den Erwärmungsschwellen nähern, die zu vermeiden sich die führenden Politiker der Welt verpflichtet haben.



Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius könnte unumkehrbare Folgen haben

Wissenschaftler haben gewarnt, dass ein langfristiger Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen um 2 Grad Celsius (3,6 Grad Fahrenheit) über das vorindustrielle Niveau unumkehrbare Folgen für alles Leben auf der Erde haben könnte. Es bräuchte Jahre einer solchen anhaltenden Erwärmung, um die schlimmsten und weitreichendsten Folgen auszulösen, obwohl die Auswirkungen an den heißesten Orten des Planeten, an denen eine solche Erwärmung bereits stattgefunden hat, katastrophal sind.



Schon jetzt steht der Planet am Rande des ehrgeizigsten Klimaziels, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius (2,7 Grad Fahrenheit) über dem vorindustriellen Durchschnitt zu begrenzen. Wissenschaftler haben jedoch erklärt, dass dieses Ziel nicht unerreichbar ist, und dass die jüngste Hitzewelle die Bedeutung von Klimaschutzmaßnahmen unterstreicht.



„Erleben den Zorn der Wärme, wenn sie in die Atmosphäre gelangt“

„Die jahrzehntelange Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Abholzung der Wälder haben wärmespeichernde Gase in die Atmosphäre gepumpt, und der größte Teil dieser Wärme wird von den Ozeanen absorbiert. Jetzt erleben wir den Zorn dieser Wärme, wenn sie wieder in die Atmosphäre gelangt“, schrieb Jennifer Francis, eine leitende Wissenschaftlerin am Woodwell Climate Research Center, in einer E-Mail. „Wir müssen schnell und mutig handeln, um die Emissionen dieser Gase zu reduzieren, um eine möglichst starke Erwärmung und die Auswirkungen dieser Hitze zu verhindern.



Die Temperaturanomalien sind bemerkenswert, weil sie noch abweichender sind als die extreme Hitze, die im Juli und August weltweit beobachtet wurde. „Mit einem großen Abstand“ von 0,71 Grad war dieser Sommer der wärmste dreimonatige Abschnitt der Erde in den Aufzeichnungen, die fast zwei Jahrhunderte zurückreichen, sagten europäische Klimaforscher Anfang dieses Monats.

Hausfather bezeichnete es als „ausgemachte Sache“, dass der September den dritten Monat in Folge mit rekordverdächtigen globalen Durchschnittstemperaturen markiert.



Temperaturanomalien haben zugenommen

Wenn die Temperaturen so ungewöhnlich warm bleiben wie jetzt, könnte der globale Durchschnitt zum ersten Mal auf Jahresbasis 1,5 Grad Celsius Erwärmung gegenüber den vorindustriellen Temperaturen überschreiten, rechnete Hausfather vor, obwohl er dies als sehr unwahrscheinlich“ bezeichnete.



Die Temperaturanomalien haben zugenommen, obwohl sich der Planet in absoluten Zahlen vor der Tagundnachtgleiche am 23. September abkühlt, die in der nördlichen Hemisphäre den Beginn des Herbstes markiert. Die Bedingungen in der nördlichen Hemisphäre wirken sich stärker auf die planetarischen Durchschnittswerte aus, weil dort mehr Land liegt als in der südlichen Hemisphäre, und Land erwärmt und kühlt sich schneller ab als die Ozeane.



El Niño soll eine Hauptursache für die hohen Temperaturen haben

El Niño ist jedoch wahrscheinlich eine der Hauptursachen für den warmen Trend, da er pazifische Passatwinde erzeugt, die dazu führen, dass mehr Wärme aus dem Ozean freigesetzt und von Treibhausgasen in der Atmosphäre gebunden wird. Da erwartet wird, dass sich dieses El-Niño-Muster noch verstärkt und im Winter der nördlichen Hemisphäre seinen Höhepunkt erreicht, könnte diese Wärme im kommenden Jahr noch anomaler werden, so Michael Mann, Klimawissenschaftler und Professor an der Universität von Pennsylvania.



El Niño ist dafür bekannt, dass er die Temperaturen auf der Erde um ein bis zwei Zehntel Grad Celsius ansteigen lässt. Der letzte starke El Niño führte dazu, dass 2016 einen neuen Rekord für die durchschnittliche globale Erwärmung aufstellte, und löste auch eine Zunahme extremer Hitze und Stürme aus.



Laut Hausfather tragen auch andere Faktoren zur Erwärmung bei: Geringere Emissionen von Schifffahrtsschiffen, wodurch mehr Sonnenlicht die Ozeane erreicht; der Ausbruch des südpazifischen Unterwasservulkans Hunga Tonga im Jahr 2022, der große Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre schickte; und ein anhaltender Aufschwung der Sonnenaktivität, der die wärmende Wirkung der Sonne auf die Erde leicht verstärkt.

Claudia Tebaldi, Geowissenschaftlerin am Pacific Northwest National Laboratory, sagte jedoch, dass der jüngste Anstieg der Temperaturanomalien ein Zeichen dafür sein könnte, dass menschliche Einflüsse und natürliche Schwankungen zusammenwirken, um die globalen Temperaturen zu erhöhen.



Während eines Abschnitts in den frühen 2000er Jahren, als sich die globale Erwärmung zu verlangsamen schien, so Tebaldi, hatten natürliche Fluktuationen einen kühlenden Effekt, der die vom Menschen verursachte Erwärmung dämpfte. Das scheint sich nun geändert zu haben. „Es ist nicht überraschend, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt“, schrieb sie in einer E-Mail.

Zum Autor Scott Dance ist Reporter bei der Washington Post und berichtet über extreme Wetterereignisse und die Überschneidungen zwischen Wetter, Klima, Gesellschaft und Umwelt. Er kam 2022 zur Post, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt bei der Baltimore Sun gearbeitet hatte, wo er sich zuletzt auf den Klimawandel und die Umwelt konzentrierte.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.