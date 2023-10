Warum sich schon vor dem Studium entscheidet, wie viel Rente du später bekommst

Von: Giorgia Grimaldi

Eine Studie zeigt, wie nicht nur das Berufsleben, sondern auch die Altersvorsorge von Frauen in nur zwanzig Minuten eine Wendung nehmen können.

Im vergangenen Juni ist die Lohntransparenz-Richtlinie der EU in Kraft getreten, dennoch verdienen Frauen immer noch weniger als Männer. Diese Lücke nennt man „Gender Pay Gap“. Allein 2022 verdienten laut Statistischem Bundesamt Arbeitnehmerinnen pro Stunde 18 Prozent weniger als Arbeitnehmer. Dieses Gefälle wird mit wachsender Berufserfahrung größer, besonders in gewissen Branchen.

Was der Gender Pay Gap mit deiner Rente zu tun hat

Diese finanzielle Lücke, die sich nicht nur durch niedrigere Gehälter, sondern auch durch unbezahlte Carearbeit erklären lässt, beschränkt sich nicht nur auf das Berufsleben. Auch deine Altersvorsorge ist davon betroffen, da deine Rentenauszahlung unter anderem von deinem Einkommen abhängt. Hier erfährst du, wie genau du deine Rente berechnen kannst.



Laut Bundesarbeitsministerium haben Renterinnen und Renter mit mindestens 45 Versicherungsjahren in Deutschland Ende vergangenen Jahres durchschnittlich 1543 Euro Rente im Monat erhalten. Männer kamen auf einen durchschnittlichen Rentenbetrag von 1637 Euro im Monat. Frauen erhielten im Schnitt gut 300 Euro weniger Rente, also nur 1323 Euro.



So wird der Gender Pay Gap zum „Gender Pension Gap“, der übrigens im Vergleich zu europäischen Ländern in Deutschland am größten ist. Danach folgen Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Großbritannien und Frankreich. In Estland ist die geschlechterspezifische Rentenlücke am kleinsten. Dicht gefolgt von der Slowakei, Dänemark, Tschechien, Ungarn und Lettland.

Was die Wahl deines Studienfaches mit der Rente zu tun hat

Der Gender Pay Gap, der – wenn du nicht vorsorgst – später zum Gender Pension Gap wird, hängt dabei auch von der Studienfachwahl ab. Denn in Berufen, in denen höhere Löhne erzielt werden, zum Beispiel in den Bereichen Ingenieurwesen und Naturwissenschaften (sogenannte MINT-Fächer), arbeiten immer noch weniger Frauen und: Es studieren auch noch immer weniger Frauen diese Fächer.



Eine gemeinsame Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zeigt, dass die langfristigen Gehaltsaussichten bestimmter Studienfächer den angehenden Studierenden nicht unbedingt bekannt sind. Vor diesem Hintergrund untersuchte die Studie, ob Informationen darüber die Studienfachwahl beeinflussen.



Schon 20 Minuten machen einen großen Unterschied

Die Studie basiert auf den Daten des Berliner Studienberechtigtenpanels und wurde vor kurzem in der renommierten Fachzeitschrift European Sociological Review veröffentlicht. Dafür wurden Daten von über 1000 Berliner Schülerinnen und Schülern mit einem hohen Anteil an bildungsfernen Haushalten ausgewertet. Dabei zeigte sich: Bereits eine zwanzigminütige Information zu den Kosten eines Studiums und den erzielbaren Gehältern nach Studienrichtungen sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums führt dazu, dass junge Frauen sich seltener für die meist geringer bezahlten „sozialen Studienfächer“ entschieden.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Studienfachwahl und die Aufklärung über Einkommensverhältnisse vor der Einschreibung Potenzial hat, den Gender Pay Gap und die Altersarmut, von der Frauen besonders betroffen sind, zu reduzieren.



„Vorstellungen von ihrem späteren Einkommen können Frauen in der Entscheidung für ein Studium, aber auch in ihrer Studienfachwahl beeinflussen und damit zum Gender Pay Gap beitragen, wenn die Wahl vor allem bei jungen Frauen auf finanziell weniger ertragreiche Fächer fällt“, erklärt Katharina Spieß, Direktorin des BiBs. Außerdem wäre es sinnvoll, „junge Menschen darüber zu informieren, in welchen Branchen sich im späteren Arbeitsleben Familien- und Erwerbsarbeit ohne große Einkommensabschläge vereinbaren lassen“, betont Frauke Peter vom DZHW.

