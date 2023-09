Nein, Geflüchtete aus der Ukraine können nicht früher in Rente gehen als du

Von: Jana Stäbener

Auf Social Media verbreitet sich die Fake-News, dass Ukrainer mit 50 in den Ruhestand gehen können. Warum das Quatsch ist.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 verbreiteten sich unzählige Falschnachrichten, die BuzzFeed News Deutschland eine Zeit lang in einem Fake-News-Ticker gesammelt hat. Aktuell taucht in sozialen Medien immer wieder die Behauptung auf, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Deutschland bereits mit Mitte 50 in Rente gehen könnten. Das ist falsch, stellt die Deutsche Rentenversicherung richtig.

In den sozialen Medien verbreitet sich aktuell die Falschnachricht, ukrainische Geflüchtete könnten in Deutschland früher zu Rentnern werden. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa, Collage

Fake News: Ukrainer haben kein Spezialrecht bei der Rente

Altersrenten in Deutschland können frühestens ab einem Alter von 63 Jahren bezogen werden, sofern 35 Jahre rentenrechtliche Zeiten vorliegen, und dies auch nur mit Abschlägen. Diese „allgemeinen“ rentenrechtlichen Regelungen gelten auch für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, schreibt die Deutsche Rentenversicherung in einem Faktencheck. Dass es bei der Rente ein Spezialrecht für Ukrainer gebe (siehe unten), gehört damit zu den Fake News im Ukraine-Krieg (hier elf, die erschreckend erfolgreich waren).

Diese Fake-News über ukrainische Geflüchtete verbreitet sich aktuell auf X (Twitter) und Co. © Screenshot X (Twitter) Collage

Für den Bezug einer deutschen Rente gilt für Ausländer dasselbe Rentenrecht und dasselbe Renteneintrittsalter wie für deutsche Staatsbürger. Geflüchtete aus der Ukraine können später also nicht früher in Rente gehen als du, selbst wenn sie in Deutschland 35 Jahre arbeiten. „Das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter variiert – je nach Art der Altersrente – zwischen 63 und 67 Jahren“, so die Deutsche Rentenversicherung. Willst du wissen, wann du ohne Verluste in Rente gehen kannst? Hier verraten wir es dir.



Jeder in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer zahle in die Deutsche Rentenversicherung ein. Damit könnten auch Ausländer, wie zum Beispiel ukrainische Staatsbürger, deutsche Rentenansprüche erwerben (die in deiner Renteninformation stehen, die wir hier erklären). Diese entstehen aber frühestens nach fünf Jahren Beitragszahlung in die Deutsche Rentenversicherung und dem Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen Renteneintrittsalters.

Beim Thema Rente ist die Ukraine für Deutschland „vertragloses Ausland“

In der Ukraine zurückgelegte Zeiten sind für eine Rente in Deutschland irrelevant, so die Deutsche Rentenversicherung. Da das Land kein Mitgliedstaat der Europäischen Union sei, griffen bei der Prüfung von Rentenansprüchen „europäische“ Regelungen nicht. Außerdem bestehe kein ratifiziertes Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine, weshalb es sich rentenrechtlich um „vertragsloses Ausland“ handele.



Lediglich für den sehr kleinen Personenkreis der nach dem Bundesvertriebenengesetz anerkannten Spätaussiedler unter den aus der Ukraine geflüchteten Menschen werden in der Ukraine zurückgelegte Zeiten als deutsche Versicherungszeiten anerkannt. Dabei gelten die Regelungen des Fremdrentengesetzes. Aber auch hier gelten die „üblichen“ Altersgrenzen ab 63. Im Gegensatz zum Gender Pension Gap, gibt es zwischen Ukrainern und Deutschen beim Alter also keinen Unterschied.

