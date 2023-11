Medizin-Professor erkrankt an Krebs – und erlebt Probleme des Gesundheitssystems hautnah

Von: Bettina Menzel

Ein Krebspatient in einem Krankenhaus (Symbolbild). © IMAGO / epd

Ein Intensivmediziner fand sich nach einer Krebsdiagnose plötzlich selbst in der Rolle des Patienten wieder. Heute gibt er Tipps für mehr Menschlichkeit in der Medizin.

Regensburg – Der Professor Thomas Bein war jahrzehntelang als Intensivmediziner tätig und rettete vielen Menschen das Leben. Dann erkrankte der Arzt selbst unheilbar an Knochenmarkkrebs und fand sich plötzlich in der Rolle des Patienten wieder. Der Perspektivenwechsel öffnete ihm die Augen, wie er sagt. Heute setzt sich der Mediziner für mehr Menschlichkeit im Gesundheitssystem ein – und hat auch einen Rat für Patienten.

Arzt erkrankt an Krebs und wechselt die Seiten: „Völlig anders als wir Ärzte uns das vorstellen“

Spätestens die Corona-Pandemie zeigte, wie essenziell das Gesundheitswesen für eine funktionierende Gesellschaft ist. Doch es gibt auch Probleme, wie der Intensivmediziner Thomas Bein nach seiner Erkrankung selbst feststellte. In dem Krankenhaus in Regensburg, in dem Bein jahrelang die Intensivstation leitete, ist er heute selbst Patient. Dass man seine schwere Krankheit entdeckte, war Zufall: Bei der routinemäßigen betriebsärztlichen Untersuchung habe er festgestellt, dass sein kleines Blutbild „völlig außer Kontrolle“ geraten war, erzählt Bein in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR). Zwei Stunden später die Diagnose: Knochenmarkkrebs. Vier Wochen sei er auf der Knochenmarkstation gelegen, da sei es ihm wirklich schlecht gegangen. Und: Der Seitenwechsel im Krankenhaus sei für ihn ein existenzielles Erlebnis gewesen.

„Plötzlich als Patient, als armes Würstchen dazuliegen, ist völlig anders als wir Ärzte uns das vorstellen“, so Bein selbstkritisch. „Wir Ärzte denken ja immer, wir gehen gut mit den Patienten um, unsere Sprache ist klar, wir bauen Vertrauen auf.“ Als Patient sei man aber abhängig von Empathie, von der Aufmerksamkeit des Arztes oder der Ärztin. „Ich hatte positive und negative Erlebnisse. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht“, so der Intensivmediziner. Schon vor seiner schweren Erkrankung trieb den Arzt die Frage um, wie die Hochleistungsmedizin mit mehr Menschlichkeit vereinbar sein könne. „Dass Ärzte immer kontrolliert und emotionsarm sein müssen, das passt nicht mehr in unsere Zeit“, ist Bein überzeugt.

Moderne Medizin macht Krebs heilbar – doch Patienten oft „ein bisschen abgehängt“

Vor allem der Umgang mit Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten liegt Thomas Bein am Herzen. Der Tod lasse sich nicht immer aufhalten. In solchen unheilbaren Fällen ginge es um Menschlichkeit, Schmerzfreiheit, um eine gute Versorgung der Angehörigen. „Dabei sein und diesen Weg mit den Patienten gehen“, rät der Arzt. Krebs sei aber dank der Errungenschaften der modernen Medizin heute kein Todesurteil mehr. Gleichzeitig seien die Patienten aber „ein bisschen abgehängt“, meint Bein. „Die Ärzte müssten sich mehr Zeit nehmen, um diese komplexe Medizin und die Therapie auch zu erklären und die Patienten auch mitzunehmen.“

Ein deutscher Hausarzt verbringt im Schnitt nur rund siebeneinhalb Minuten Zeit mit seinen Patienten, wie eine Studie im Jahr 2017 ergab. Das ist im internationalen Vergleich Mittelmaß – und gerade mal so lange wie etwa in Bahrain oder Simbabwe. Mediziner müssen zugewandt sein, damit die Patienten Vertrauen fassen können, so die Empfehlung des Professors. Auch für die Erkrankten hat Bein einen Tipp: Wenn man als Patient den Mut habe, über seine Gefühle zu reden, „dann bewirkt das bei den Ärzten auch was, davon bin ich überzeugt“, sagte der Mediziner in der Sendung Lebenslinien im BR.

Heute sei er in Dauertherapie, seine Krankheit ist unheilbar. „Ich habe mich damit arrangiert, aber es war ein langer Prozess über mehrere Jahre.“ Doch auch die Freude am Leben hat der Mediziner nicht verloren: Nach einer langen Zeit auf der Knochenmarkstation habe er sich geschworen, er wolle „etwas Schönes machen“, wenn er „aus dieser Hölle“ wieder herauskomme, erzählte Bein dem BR. Also habe er einen Kurs besucht und dürfe sich nun „Jung-Imker“ nennen. Die Imkerei ist seine neue Leidenschaft.