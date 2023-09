Sintflutartige Regenfälle in weiten Teilen Spaniens – Fotos zeigen verheerende Unwetter

Von: Martina Lippl

Teilen

Schwere Unwetter fegten über Spanien hinweg. Rekordmengen an Regen gingen in kürzester Zeit nieder. Wassermassen verwandelten Straßen in reißende Flüsse. Toledo und Madrid traf es besonders schlimm.

1 / 11 In der spanischen Hafenstadt Tarragona wurden ganze Straßen von den Unwettern überflutet. © Twitter-Screenshot @ScottDuncanWX

2 / 11 Nach den Unwettern in Spanien sind Autos am Flussufer in der Stadt Aldea del Frenso in der Region Madrid gestrandet. © Javier Soriano/afp

3 / 11 Schwere Unwetter verursacht durch das isolierte Tiefdruckgebiet Dana verwüsteten Teile Spaniens. In Tarragona (Katalonien) wurden Straßen überschwemmt. Inzwischen normalisiert sich die Lage. © Lorena Sopêna//EUROPA PRESS/dpa

4 / 11 Sintflutartige Regenfälle sind in Madrid und Toledo niedergegangen. Um Überschwemmungen zu verhindern, reinigt ein Mann in Navalcarnero bei Madrid einen Abfluss. © Gustavo Valiente/EUROPA PRESS/dpa

5 / 11 Unwetter in Spanien sorgen für Überschwemmungen: Hubschrauber-Aufnahmen der Feuerwehr, wie der Fluss Alberche über die Ufer getreten ist. © Screenshot Twitter/112cmadrid

6 / 11 Eine Fußgängerin schützt sich mit einem Regenschirm vor dem Regen auf der Plaza de Espana in Sevilla. © Rocío Ruz/EUROPA PRESS/dpa

7 / 11 Nach den heftigen Unwettern mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. © Lorena Sopêna/ dpa

8 / 11 Der spanische Wetterdienst Aemet warnte vor außergewöhnlichen Regenfällen in fast allen Regionen Spaniens. In Pamplona lassen sich die Menschen in der Fußgängerzone davon nicht abschrecken. © Alvaro Barrientos

9 / 11 Unwetter wüten in Spanien: Der Campingplatz Alfacs nach dem Sturm am Sonntag (3. September). © Marc Asensio Clupes/ZUMA Press Wire/dpa

10 / 11 In Sevilla (Spanien) beseitigen Einsatzkräfte herabfallende Äste bei starken Regenfällen. © Rocío Ruz/dpa

11 / 11 Menschen überqueren bei starkem Regen eine überschwemmte Straße in Pamplona. © Alvaro Barrientos/AP

Madrid – Der spanische Wetterdienst Aemet warnte zuvor, vor anhaltenden und starken Niederschlägen, begleitet von Stürmen im ganzen Land. Das Innenministerium gab für das Wochenende für weite Teile des Landes eine Warnung heraus.

In mehreren Städten forderten die Bürgermeister die Einwohner auf, wegen Überschwemmungsgefahr zu Hause zu bleiben. Rettungsdienste riefen die Bewohner auf, „sich in die oberen Stockwerke der Häuser zu begeben“. In der Ortschaft Alcanar (Katalonien) wurde zeitweise eine Ausgangssperre verhängt.

Die heftigen Regenfälle vom ersten Septemberwochenende forderten mindestens zwei Menschenleben. In der Region Madrid konnte am Montagmorgen ein vermisster Junge gefunden werden. Der Zehnjährige war mit seinem Vater im Auto unterwegs, als der Wagen vom Fluss Alberche mitgerissen wurde. Mehr Infos zum Unwetter in Spanien finden Sie in unserem News-Ticker. (ml)