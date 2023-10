Rund 1000 Vögel krachen in nur einer Nacht gegen Fenster – „Es war wie ein Teppich aus toten Vögeln“

Von: Michelle Mantey

Teilen

Fast 1.000 tote Vögel wurden vor dem Kongresszentrum in Chicago gefunden. © Daryl Coldren/dpa/Chicago Field Museum/picture alliance

Am Morgen findet ein Vogelschützer in Chicago knapp 1000 tote Vögel. Experten erklären, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.

Chicago – Zur Herbst- und Winterzeit machen sich viele Vögel auf den Weg nach Süden. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) sterben in Deutschland jährlich knapp 100 Millionen Vögel durch den Zusammenstoß mit einer Scheibe. Grund dafür ist, dass die Vögel das Glas häufig nicht sehen und denken, sie könnten hindurchfliegen. Zudem spiegelt sich in ihnen der Himmel und die Umgebung. Eine Fensterscheibe wurde nun auch knapp 1000 Vögeln in Chicago zum Verhängnis.

„Es war dort wie ein Teppich aus toten Vögeln vor den Fenstern“, sagte David Willard, der pensionierter Leiter der Vogelsammlung am Chicago Field Museum gegenüber der amerikanischen Nachrichten- und Presseagentur Associated Press (AP). Nach Bericht der New York Post wurden insgesamt 964 tote Vögel aus 33 Vogelarten gezählt. Sie sollen zuvor gegen die Fenster des Kongresszentrum McCormick geflogen sein.

Tausend Vögel krachen gegen Gebäude – So erklärt Experte seltsamen Vorfall in Chicago

Willard sucht bereits seit 40 Jahren rund um das Ausstellungszentrum nach toten Vögeln, doch mit so einem Fund hat er nicht gerechnet. „In einer normalen Nacht gibt es null bis 15 tote Vögel. Das war einfach ein schockierender Ausreißer im Vergleich zu dem, was wir bisher erlebt haben“, erklärt er, „das sind etwa 700 mehr, als jemals in den letzten 40 Jahren im Zentrum gefunden wurden.“ Vogelexperten erklären gegenüber der AP, wie es zu diesem Unglück kommen konnte: So sollen die Vögel unter „erstklassigen Zugbedingungen“ auf dem Weg nach Süden gewesen sein.

Durch den Regen mussten die Singvögel zudem etwas tiefer fliegen als gewöhnlich. Hinzu kamen die Lichter des Gebäudes. Beleuchte Gebäude sollen die Vögel einerseits anziehen und andererseits verwirren. Auch die NABU berichtet von der Gefahr durch beleuchtete Gebäude und Wohnhäuser. Um Zusammenstöße zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

Markierungen auf dem Glas anbringen

Milchglas, Glasbausteine oder Siebdrucke verwenden

Fenster durch Gardinen, Jalousien, Rollos oder Lamellenvorhängen sichtbar machen bzw. in der Nacht abdunkeln

Vogelexperte beklagt mangelnde Sicherheit für Vögel

Wichtig sei es dabei darauf zu achten, dass die Markierungen in etwa handbreiten Abständen angebracht werden. Auch eine Sprecherin des McCormick Kongresszentrums äußert sich zu dem Vorfall. So sei die Innenbeleuchtung immer nur dann eingeschaltet, wenn sich Mitarbeiter, Kunden oder Besucher in dem Gebäude aufhalten. In der Woche des Unfalls habe zwar eine Veranstaltung stattgefunden, jedoch sei das Gebäude nur beleuchtet gewesen, als sich Personen im Gebäude befanden. Zu welchem Zeitpunkt die Vögel gegen die Fensterscheiden geflogen sind, sei jedoch nicht bekannt.

Doch Willard beklagt: „Als es gebaut wurde, dachten die Leute nicht an die Vogelsicherheit. Sie sind in den meisten Architekturen immer noch nicht vorhanden. Es liegt direkt am Seeufer. Es gibt viele Nächte, in denen es erleuchtet ist.“

In der Dämmerung sind nicht nur viel Vögel aktiv, sondern auch Wildtiere. So sollten sich Autofahrer im Herbst verhalten. (mima)