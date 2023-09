Schwere Vorwürfe gegen Russell Brand: Schauspieler soll Frauen sexuell missbraucht haben

Von: Momir Takac

Teilen

Russell Brand soll in der Hochphase seines Ruhms Frauen sexuell missbraucht haben. Der Schauspieler und Komiker widerspricht vehement.

München - Als Schauspieler und Komiker unterhält Russell Brand Menschen. Doch jetzt sind gegen den Briten Vorwürfe laut geworden, die alles andere als lustig sind. Es geht um Missbrauch und Vergewaltigung. Mehrere Frauen sollen betroffen sein, darunter eine 16-Jährige.

Brand wies die Anschuldigungen in einem auf seinem Instagram-Profil geteilten Video „absolut“ zurück und sprach von einem „koordinierten“ Medienangriff gegen ihn. Die Recherche wurde von der Sunday Times zusammen mit der Times und dem Fernsehsender Channel 4 geführt.

Schwere Vorwürfe: Russell Brand soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben

Konkret geht es um vier Frauen, die Brand zwischen 2006 und 2013 sexuell missbraucht haben soll. Eine davon soll der 48-Jährige in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt haben. Eine damals 16-jährige Schülerin behauptete, sie sei während einer dreimonatigen Beziehung sexuell angegriffen worden. Neben den vier Frauen, die die Missbrauchsvorwürfe anbrachten, gaben weitere Frauen den Angaben zufolge an, Brand habe sie emotional ausgebeutet und missbraucht. Erst kürzlich wurde der Schauspieler Danny Masterson wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Gegen Russell Brand sind Missbrauchsvorwürfe laut geworden. © IMAGO/harveysart

Brand, der gut ein Jahr mit der Sängerin Katy Perry verheiratet war, war damals auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit und arbeitete für die britischen Sender BBC Radio 2 sowie Channel 4 und wirkte in Hollywood-Filmen mit. Bereits vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er von einer „Litanei äußerst ungeheuerlicher und aggressiver Angriffe“ gesprochen. Er habe bereits früher geschildert, dass er zu jener Zeit „sehr, sehr promiskuitiv“ gelebt habe.

Russell Brand weist schwere Vorwürfe zurück: „Beziehungen völlig und stets einvernehmlich“

„Während dieser Zeit der Promiskuität waren meine Beziehungen völlig und stets einvernehmlich“, sagte Brand, der eigenen Angaben zufolge sexuelle Beziehungen zu Hunderten Frauen hatte, in einem Videostatement. „Ich war damals immer transparent, fast zu transparent, und das bin ich jetzt auch. Zu sehen, wie diese Transparenz in etwas Kriminelles auswuchert, das ich eindeutig zurückweise, lässt mich hinterfragen, ob eine andere Absicht im Spiel ist.“

Eine Anzeige liegt gegen Brand bislang nicht vor. Die Polizei rief mutmaßliche Opfer auf, sich zu melden. Noch geht es nur um Anschuldigungen. Dass man Menschen nicht vorverurteilen sollte, zeigt das Beispiel Till Lindemann. Dem Rammstein-Sänger waren ebenfalls sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden. Die Ermittlungen wurden inzwischen allerdings eingestellt. (mt/dpa)