Ryanair-Maschine erhält während Flug Bombendrohung: Besatzung entdeckt verdächtige Notiz und reagiert umgehend

Oslo - Eine Ryanair-Passagiermaschine soll laut Polizeiangaben während eines Flugs eine Bombendrohung erhalten haben. Das Flugzeug der Billig-Airline sei sicher auf dem internationalen Flughafen von Oslo gelandet. Das teilte die norwegische Polizei via Twitter mit. Die Situation ist unter Kontrolle. Ein Großaufgebot von Polizisten ist vor Ort.

Die Besatzung des Flugzeugs habe eine Notiz entdeckt, in der von einer möglichen Sicherheitsbedrohung an Bord der Maschine die Rede war, teilte die Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bombendrohung auf Ryanair-Maschine: Flugzeug sicher in Oslo gelandet

Unter Verweis auf den Flughafenbetreiber Avinor berichtete der norwegische Rundfunksender NRK, dass die Ryanair-Maschine in London gestartet war. Alle Passagiere hätten den Flieger verlassen und seien auf dem Weg ins Terminal, sagte eine Avinor-Sprecherin dem Sender. Wie die Polizei weiter auf Twitter schrieb, wird das Flugzeug von Experten auf gelegte Bomben untersucht.

#Oslolufthavn. Et fly fra Ryanair har mottatt en bombetrussel mens det var i lufta. Flyet har landet trygt på rullebanen. Situasjonen er uavklart. Vi er på stedet med store styrker. — Politiet i Øst (@politietost) July 17, 2020

Der Sender NRK berichtete, dass die Polizei einen 51-jähriger britischen Staatsbürger festgenommen hat, da er verdächtigt wird, die Drohungen ausgesprochen zu haben. Die Beamten würden den Mann so schnell wie möglich verhören. Der Sender berichtete das in Berufung auf eine Pressemitteilung des östlichen Polizeidistrikts.

Nach Bombendrohung: Norwegische Polizei nimmt 51-jährigen Briten fest

Laut einer Sprecherin der Polizei befanden sich neben der Besatzung 142 Passagieren an Bord. Dänische Kampfflugzeuge eskortierten das Ryanair-Flugzeug bis zu seiner sicheren Landung am Flughafen Oslo-Gardermoen.

Vor kurzem musste eine Ryanair-Maschine in Griechenland notlanden. Im Cockpit des Flugzeugs, indem 157 Passagiere saßen, wurde der Feueralarm ausgelöst. Im Juni ist ein US-Kampfjet in die Nordsee in der Nähe der englischen Küste gestürzt. Nachdem das Flugzeug gefunden wurde, machten Rettungskräfte eine traurige Entdeckung.