Feueralarm im Cockpit: Ryanair-Maschine aus Deutschland muss in Griechenland notlanden 

Ein Flugzeug der Airline Ryanair musste am Freitag in Griechenland notlanden.

157 Passagiere an Bord

von Felix Durach schließen

Wegen eines Feueralarms im Cockpit musste eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair, die in Berlin gestartete war, in Griechenland notlanden. An Bord befanden sich 157 Passagiere.