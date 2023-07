Neue Protestform bei Salzburger Festspielen: „Letzte Generation“ verwirrt Zuschauer

Von: Bettina Menzel

Aufführung des jährlich im Rahmen der Salzburger Festspiele stattfindenden Schauspiels Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal (Bild vom 17. Juli 2023). © IMAGO/Rudi Gigler

Klimaaktivisten der letzten Generation wählen bei den Salzburger Festspielen eine Protestform, die Zuschauer zunächst im Unklaren lässt, ob es sich um einen Teil der Inszenierung handelt.

Salzburg – Die Klimademonstrationen der Letzten Generationen sorgen immer für Aufsehen. Bei der Premiere des Theaterstücks „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen am Freitagabend löste eine neue Protestform allerdings hauptsächlich Verwirrung aus. Den Zuschauern war offenbar zunächst nicht klar, was zur Inszenierung gehörte und was nicht.

Störaktion oder Teil des Stücks? Düstere Neuinszenierung des Regisseurs

Besucher der Salzburger Festspiele sind vermutlich mehr als der Durchschnittsbürger mit dem Stück „Jedermann“ von Hugo von Hoffmannsthal vertraut. Doch wohl wegen der gestalterischen Freiheiten des Regisseurs bei der Inszenierung war ein Protest der „Letzten Generation“ bei der Premiere des Stücks zunächst nicht klar als solche zu erkennen. Die Klimaaktion fügte sich scheinbar nahtlos in die düstere Neuinszenierung ein. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, riefen im Saal verteilte Aktivisten am Freitagabend etwa zur Hälfte der Aufführung Slogans wie „Wir sind alle die Letzte Generation!“ Danach wurden sie aus dem Saal eskortiert, und das Stück ging weiter. Störaktion oder Teil der Inszenierung? Für die Zuschauer war dies laut APA zunächst unklar.

Die Verwirrung im Publikum war wohl auch deshalb so groß, weil Regisseur Michael Sturminger als Teil der Inszenierung zu Beginn der Aufführung Aktivisten mit Warnwesten die Bühne stürmen ließ. Im Anschluss besprühten sie im Stück die Fassade der Villa des Protagonisten „Jedermann“ orangefarben. Orange ist auch die Farbe der „Letzten Generation“ und beispielsweise im Logo der Umweltaktivisten zu finden. Offenbar kein Zufall: Das Stück enthielt APA zufolge weitere Anspielungen auf die Klimakrise und war von weitgehender Kapitalismuskritik geprägt. Der Zuschauer erlebe mit dem Protagonisten des Stücks, „was passiert, wenn wir erst zu denken und zu handeln beginnen, wenn es zu spät ist“, erklärte Sturminger laut dpa zu seiner Inszenierung.

Ein Klimaaktivist der letzten Generation wird im Mai 2023 von der Polizei in Wien weggetragen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Slovencik

Letzte Generation in Österreich will mit Protestaktion „Gesellschaft Spiegel vorhalten“

Die Sektion der Letzten Generation in Österreich bekannte sich am Freitagabend zu dem Protest. In ihrer Erklärung hieß es, die Aktivisten hätten Schauspieler und Publikum in Salzburg „friedlich mit derselben Frage konfrontiert“, die „Jedermann“-Autor Hugo von Hofmannsthal schon vor über 100 Jahren beschäftigt habe: „Was bleibt von einem Menschenleben?“. Man halte der Gesellschaft den Spiegel vor. „Sind wir zu bequem, uns zu retten?“, hieß es auf dem Twitter-Profil der Gruppe.

Die Klimaaktivisten sehen sich als letzte Generation vor den Kipppunkten – also jener Schwelle, an der eine kaskadenartige Verschlimmerung der Klimakrise in Gang gerät, sollten sie einmal überschritten werden (bme mit dpa/AFP).