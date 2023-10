Hurrikan „Otis“ kracht mit 330 km/h auf Badeort in Mexiko – Region von der Außenwelt abgeschnitten

Von: Kilian Bäuml

Acapulco wurde durch Hurrikan „Otis“ vom Rest des Landes abgeschnitten. Jetzt droht eine neue Gefahr, denn das Frühwarnsystem für Erdbeben wurde beschädigt.

Acapulco – Der Hurrikan „Otis“ trifft auf das Festland von Mexiko und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Der Sturm hatte Windgeschwindigkeiten von 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 km/h. Schon vor seiner Ankunft an der Küste Mexikos befürchtete das US-Hurrikanzentrum „katastrophale Schäden“.

Der Sturm schnitt den beliebten Badeort Acapulco vom Rest des Landes ab. Große Teile der Stadt hatten keinen Strom. Auf zahlreichen Fotos und Videos im Internet sind die verheerenden Schäden des Hurrikans zu sehen.

Hurrikan der Kategorie fünf kracht auf Mexiko: Schäden durch Sturm „Otis“ nicht abschließend einschätzbar

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte der mexikanische Präsident Manel López Obrador, es gebe „Sachschäden und blockierte Straßen“, die Autobahn nach Acapulco sei durch Erdrutsche beschädigt worden. Todesopfer seien bislang nicht bekannt. Medien berichten jedoch bereits von mindestens einer Person, die ums Leben kam – ein Fischer der sein Boot schützen wollte.

Der Wirbelsturm galt zuerst als extrem gefährlicher Sturm der Kategorie fünf. Der Präsident forderte deshalb die Bewohner der Region auf, sich von Bächen, Flüssen und Schluchten fernzuhalten und sich in einer der 500 bereitgestellten Notunterkünften in Sicherheit zu bringen. Urlauber von Acapulco verschanzten sich in ihren Hotelzimmern. Auf dem Festland angekommen, entwickelte sich der Hurrikane „Otis“ zu einem Sturm der Kategorie eins. In diesem Jahr gab es bereits mehrere Extremwetter in Mexiko, bei denen bereits hunderte Menschen starben.

Neue Gefahr in Mexiko: Hurrikan „Otis“ beschädigt Frühwarnsystem für Erdbeben

Die Region hat nun mit einer zweiten Gefahr zu kämpfen, denn durch den Sturm wurde das Frühwarnsystem für Erdbeben an der mexikanischen Pazifikküste beschädigt. Die Verbindung mit mehr als zwei Drittel der Sensoren für seismische Aktivität wurde unterbrochen.

Die Windgeschwindigkeit von Hurrikan „Otis“ betrug 270 Km/h, einige Böen sogar 220 km/h. © Marco Ugarte/dpa

Die gesamte Westküste Süd-, Mittel- und Nordamerikas liegt im pazifischen Feuerring – der geologisch aktivsten Region der Welt. In diesem bogenförmigen Gürtel mit einer Länge von 40.000 Kilometern treffen mehrere Erdplatten aufeinander. Falls es zu einem Beben in der Region komme, könne die Bevölkerung nicht frühzeitig gewarnt werden.

Auch in Europa kam es in diesem Jahr bereits zu Erdbeben, wie erst vor kurzem an der Küste Kroatiens. (kiba/dpa/afp)