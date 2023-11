TV-Star Elmar Wepper überraschend gestorben – erster Verdacht zur Todesursache

TV-Star Elmar Wepper ist am Dienstagmorgen überraschend gestorben. Bereits jetzt gibt es erste Details über die mögliche Todesursache. Der 79-Jährige hinterlässt Frau und Sohn.

Update vom 31. Oktober, 18.36 Uhr: Der BR ändert zum Tod von Schauspieler Elmar Wepper am Dienstag das Programm in TV und Radio. „Elmar Wepper war bis aufs engste mit dem Bayerischen Rundfunk verbunden, jede Sendeminute mit ihm war ein Gewinn“, heißt es in einer Mitteilung. Ab 22 Uhr wird der Film „Der Traum vom Süden (2004)“ gezeigt, es folgen zwei Reportagen, die Wepper privat zeigen. Im Hörfunk wird ein Porträt sowie zwei Talk-Runden mit dem verstorbenem bayerischen TV-Legende ausgestrahlt. „Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen“, heißt es in dem Statement vom BR.

Update von 14 Uhr: TV-Star Elmar Wepper ist tot, die Schauspielwelt trauert. Neben Schauspielerin Uschi Glas äußerte sich auch Schauspielerin Michaela May.

Update von 13 Uhr: Gegenüber der Bild zeigt sich Schauspielerin Uschi Glas über den Tod des 79-Jährigen schockiert: „Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann. Mit Elmar hatte ich die meisten gemeinsamen Drehtage meiner Karriere. Ich denke jetzt an seine Frau, seinen Sohn, die Enkel. Elmar war glücklich mit seiner Familie und seinem Hund.“

Schauspieler Elmar Wepper hinterlässt Frau, Sohn und Enkelkinder

Die TV-Legende spielte in zahlreichen Produktionen mit. Zu Weppers größten Erfolgen zählt die ZDF-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“, für die er ab Ende der 1980er Jahre an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera stand. 2008 engagierte ihn Regisseurin Doris Dörrie für ihren hochgelobten Kinofilm „Kirschblüten - Hanami“.

Der Schauspieler Elmar Wepper ist laut einem Medienbericht tot. © Frank Hoermann/Sven Siemon/Imago

Über seinen älteren Bruder Fritz war Elmar Wepper 1974 zum Fernsehen gekommen, und zwar zur ZDF-Krimireihe „Der Kommissar“. Fortan stand er regelmäßig vor der Kamera. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam - etwa in der Komödie „Drei unter einer Decke“. Auch mit „Polizeiinspektion 1“ und „Irgendwie und Sowieso“ machte sich Wepper einen Namen. Auch der Bruder des 79-Jährigen gilt als einer der größten Schauspieler Deutschlands. Fritz Wepper kündigte allerdings erst vor kurzem an, seine Karriere für immer zu beenden.

Update von 12.45 Uhr: Nachdem Medienberichte bereits über den Tod des Schauspielers Elmar Wepper berichtet haben, bestätigte seine Agentin nun den Tod des 79-Jährigen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

TV-Star Elmar Wepper tot - Erste Details zur mutmaßlichen Todesursache

Ursprungsmeldung: München – Wie das Portal Bild aus dem engsten Freundes- und Familienkreis erfahren haben will, ist Schauspiel-Legende Elmar Wepper tot. Auch die Bunte berichtet über den Tod des Schauspielers, das Blatt beruft sich dabei ebenfalls auf den engsten Familien- und Freundeskreis Weppers.

Demnach sei der 79-Jährige am Dienstagmorgen (31. Oktober) verstorben. Offiziell bestätigt wurde dies bislang noch nicht. Der Bruder von Schauspieler Fritz Wepper sei demnach am Morgen plötzlich umgekippt. Wie die Bild weiter berichtet, stehe aktuell der Verdacht des Herzversagens im Raum. Auch diese Information wurde bislang nicht von offizieller Seite bestätigt. Der Schauspieler hinterlässt eine Frau und einen Sohn.