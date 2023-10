„Was ist falsch mit dir?!“: Komiker lacht über Tod von Friends-Schauspieler Matthew Perry

Der Komiker Kevin Brennan machte einen Witz über den Tod des Schauspielers – und bekam ordentlich Gegenwind. Einsicht zeigte er jedoch nicht.

Los Angeles – Am Wochenende wurde der Friends-Schauspieler tot im Whirlpool seines Hauses gefunden. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Nachricht kommentierte der Comedian Kevin Brennan, der einst Comedy-Schreiber bei Saturday Night Live war, den Tod Perrys – mit einem Witz. Viele fanden dieses Verhalten mehr als geschmacklos und hinterließen entsprechende Kommentare unter Brennans Post. Auch einige Nachrichtenportale griffen den Vorfall auf. Darunter auch TMZ, deren Artikel der Comedian retweeted und mit den kritisierten Aussagen kommentiert hatte.

Durch die Kultserie Friends wurde Matthew Perry weltberühmt. © Photo by Chris Delmas / AFP

Komiker macht geschmacklosen Scherz über Tod von Matthew Perry

„In einem Whirlpool ertrunken. Hahahaha“, heißt es in dem Post, den Kevin Brennan auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte. Die Nachricht ist komplett in Großbuchstaben geschrieben. In den Kommentaren lacht allerdings kaum jemand mit. So schreibt etwa ein Nutzer unter Brennans Post: „Was zur Hölle ist dein Problem“.

Ein weiterer Kommentar lautet: „Du solltest das löschen. Seine Eltern sind am Boden zerstört und er wird von vielen geliebt. Was ist falsch mit dir?! #shameful“ Ähnliche Kommentare finden sich noch einige Male unter dem Post. Viele werfen dem Komiker auch vor, Perrys Tod auszunutzen, um seinen eigenen Bekanntheitsgrad zu stärken.

Komiker Kevin Brennan zeigt keine Einsicht

Den Comedian selbst scheint die Kritik kalt zu lassen. So antwortet er etwa auf die Frage einer X-Nutzerin, was so lustig am Ertrinken im Whirlpool sein solle, mit den Worten: „Weil es nicht sehr tief ist.“ In einem weiteren Tweet fragt er: „Trende ich schon?“. Gemeint ist damit, ob er es schon in die Trend-Themen bei Twitter geschafft hat. Zudem repostete er zahlreiche Tweets von X-Usern, die ihn verteidigen. Auch der ursprüngliche Tweet ist weiterhin online.

