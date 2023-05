Schießerei in Köln: Mann getötet

In Köln musste die Polizei zu einer Schießerei ausrücken. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In Köln ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt sowie eine Frau ins Krankenhaus eingeliefert.

Köln - Bei einer Schießerei in Köln ist heute ein Mann tödlich verletzt worden. Eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. An der Auseinandersetzung im Stadtteil Mülheim seien mehrere Personen beteiligt gewesen.

Zu dem Schusswechsel sei es auf offener Straße nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt im Böcking-Park gekommen, sagte der Sprecher. Über die Hintergründe sagte er zunächst nichts. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. dpa