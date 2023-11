Über 20 Jahre auf See: Mann lebt auf Kreuzfahrtschiff und verliert „Landbeine“

Von: Romina Kunze, Robin Dittrich

Seit über zwei Jahrzehnten lebt Mario schon auf einem Kreuzfahrtschiff. Geht er mal von Bord, hat er mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen.

Kassel – Als Mario Salcedo 1996 das erste Mal mit einem Kreuzfahrtschiff reiste, ahnte er nicht, eine Heimat gefunden zu haben. Damals wollte er eigentlich nur mal reinschnuppern und testete verschiedene Reedereien aus. Wie er gegenüber der YouTuberin Alanna Zingano mitteilte, unternahm er 150 Kreuzfahrten auf fast 70 Schiffen, um die ideale Reiseoption für sich zu finden. Letztendlich entschied sich Salcedo, sein Leben auf den Kreuzfahrtschiffen von Royal Caribbean International zu verbringen; auch wenn es auf hoher See mitunter auch mal ruppiger zugehen kann.

Mann erlebt Probleme durch Leben auf Kreuzfahrtschiff

Seitdem hat Mario Salcedo bereits 23 Jahre auf See verbracht. Er machte nur kurze Pausen von zwei Wochen und eine 15-monatige Unterbrechung während der Corona-Pandemie. Aufgrund seiner Leidenschaft für Kreuzfahrten erhielt er den Spitznamen „Super Mario“. Sein Leben an Bord führte jedoch auch zu eigenartigen Problemen, die sich vor allem dann zeigten, wenn er sich an Land befindet. Für ein italienisches Pärchen endete der Landgang zum Beispiel bitter: Weil die Ausflügler zu spät kamen, sahen sie noch vom Anleger den Dampfer davonfahren.

Ein Mann lebt seit über 20 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff und entwickelte an Land ein kurioses Problem. © Felix Mizioznikov/Imago

Nach 23 Jahren auf hoher See: „Kann an Land nicht mehr geradeaus gehen“

Wie der Kreuzfahrt-Enthusiast bereits 2016 gegenüber Condé Nast Traveller berichtete, funktionieren seine Beine an Land nicht mehr so gut wie an Bord. Er müsse sich erst daran gewöhnen, nicht mehr auf hoher See zu sein. „Ich habe meine Landbeine verloren, irgendwann schwanke ich so stark, dass ich nicht mehr geradeaus gehen kann“, sagte er. Für Salcedo sei es angenehmer, auf Schiffen zu sein, weil „ich es so gewohnt bin“.

Laut dem Blog von Royal Caribbean hat Mario Salcedo bereits über 1100 Kreuzfahrten unternommen. Auf dem YouTube-Kanal von Alanna Zingano erklärte Salcedo, dass ihn das Leben an Bord etwa 82.000 US-Dollar pro Jahr koste. An ein Ende hat er bis heute nicht gedacht: „Ich habe über die Jahre so viele Freunde und Erinnerungen auf See gesammelt, ich habe vor, auf unbestimmte Zeit weiterzufahren – so lange es mir gut geht und ich Spaß habe“. Doch nicht jeder Passagier scheint so angenehm zu sein, wie Mario: Kreuzfahrt-Mitarbeiter verraten die fünf schlimmsten Angewohnheiten von Reisenden.

Ein Rentnerpaar lebt ebenfalls seit mehr als einem Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff; und zwar aus einem bemerkenswerten Grund (siehe Video). Neulinge sollten einige Dinge beachten, bevor sie erstmals an Bord des „Dampfers“ gehen.

