Weibliche Schimpansen kommen in die Wechseljahre

Älterer weiblicher Schimpanse. © Eric Baccega/Imago

Weibliche Schimpansen kommen in die Wechseljahre, zeigt eine neue Studie. Unklar ist jedoch, warum die Tiere über ihr reproduktionsfähiges Alter hinaus leben.

Fast 200 Schimpansen gehören zu der Ngogo-Gemeinschaft im Westen Ugandas, aber Garbo sticht heraus. Mit tiefen Falten um die Augen und einer kräftigen Statur hat die Schimpansenmutter die Energie einer willensstarken Heldin, wie sie von ihrer Namensvetterin, der Hollywood-Schauspielerin Greta Garbo, gespielt wurde.



Außerdem ist sie rund 67 Jahre alt und lebt viele Jahre über ihre biologische Fähigkeit hinaus, Kinder zu bekommen - eine verblüffende Beobachtung, die bisher nur bei Menschen und einer Handvoll Zahnwalarten auf natürliche Weise gemacht wurde.



In einer bahnbrechenden Entdeckung fanden Forscher heraus, dass weibliche Schimpansen in der Ngogo-Schutzstation etwa 20 Prozent ihrer Erwachsenenjahre in den Wechseljahren verbringen und weit über das Ende ihrer Fortpflanzungsfähigkeit hinaus leben. Die Ergebnisse verkomplizieren das Rätsel, warum bestimmte Arten, darunter auch der Mensch, aus praktischer und evolutionärer Sicht in die Wechseljahre kommen.



„Niemand hätte angenommen, dass [die Menopause] jemals bei Schimpansen beobachtet werden würde“, sagte Brian Wood, einer der Autoren der Studie. „Jetzt wissen wir, welche ökologischen und sozialen Bedingungen dafür notwendig sind.“



Wild lebende Schimpansen: Anzeichen einer Menopause

Schimpansen in Gefangenschaft haben schon früher Anzeichen der Menopause gezeigt, aber die Forscher haben sich schwergetan, ein ähnliches Verhalten in wilden Populationen zu dokumentieren. Ein Grund dafür könnte sein, so die Autoren, dass die meisten weiblichen Schimpansen nicht lange genug leben, um ein biologisches Stadium zu erreichen, in dem sie sich nicht mehr fortpflanzen.

Die meisten Schimpansenpopulationen erreichen das Alter von 50 Jahren nicht, und zwar „aufgrund der jüngsten negativen Auswirkungen des Menschen“, so Kevin Langergraber, einer der Studienautoren und Anthropologe an der Arizona State University. So könne der Mensch beispielsweise Krankheiten verbreiten - selbst so einfache wie eine Erkältung -, die die Schimpansenpopulationen auslöschen können.



Hier kommt Ngogo ins Spiel, ein Zufluchtsort für Schimpansen.



Schimpansen im Ngogo-Schutzprojekt. © Kristin Mosher/DanitaDelimont/Imago

Ngogo ist eine von zwei Forschungseinrichtungen, die die ugandische Regierung im Kibale-Nationalpark unterhält und die von Menschen relativ ungestört ist. Feigenbäume bieten den Schimpansen eine reichhaltige und stabile Versorgung mit Früchten. Natürliche Raubtiere wie Leoparden gibt es ebenfalls kaum. Hier können die Schimpansen ein langes Leben führen. Die Abenteuer der Ngogo-Primaten, der größten Schimpansengruppe der Welt, wurden in der Netflix-Serie „Chimp Empire“ dokumentiert, die dieses Jahr veröffentlicht wurde.



Schimpanse Garbo ist 67 Jahre alt

Garbo, die in der Netflix-Serie zu sehen ist, ist der älteste noch lebende Schimpanse in der Gemeinschaft, aber zwei Weibchen haben in der Vergangenheit bereits das Alter von 69 Jahren erreicht. Ma Rainey, die etwa 63 Jahre alt ist, lebt mit ihrem Sohn Wes in der Gemeinschaft. Eine weitere Frau namens Sutherland, 61 Jahre alt, lebt ebenfalls in der Gemeinde.



Diese älteren Frauen neigen dazu, weniger sozial zu sein und mehr Zeit allein zu verbringen, sagte Langergraber, wahrscheinlich weil sie zu diesem Zeitpunkt körperlich geschwächt sind. Sie verlieren an Muskelmasse, werden dünner, werden grauer, kahler, faltiger und fleckiger. Auch ihre Zähne werden abgenutzt.



„Ngogo unterscheidet sich von anderen Schimpansengruppen dadurch, dass wir viele Weibchen haben, die über 50 Jahre alt werden“, sagt Langergraber, Ko-Direktor des Ngogo-Schimpansenprojekts. „Lange Zeit haben wir festgestellt, dass viele alte Weibchen im Wald herumlaufen, die sich schon lange nicht mehr fortgepflanzt haben.“



Schimpansen-Weibchen verbrachten ein Fünftel ihres Lebens im postreproduktiven Zustand

Anhand von Beobachtungen aus zwei Jahrzehnten sammelten die Forscher demografische und hormonelle Daten über weibliche Mitglieder der Gemeinschaft. Sie untersuchten die Sterblichkeits- und Fruchtbarkeitsraten von 185 Schimpansen und fanden heraus, dass die Weibchen im Durchschnitt etwa ein Fünftel ihres Lebens in einem postreproduktiven Zustand verbrachten.



Außerdem untersuchten sie Urinproben von 66 Weibchen in verschiedenen Fortpflanzungsstadien, die sie auf Blättern oder auf Plastikplanen auffingen. Sie fanden heraus, dass bei älteren weiblichen Schimpansen Veränderungen der Hormone wie Gonadotropine, Östrogene und Gestagene zu beobachten waren, ähnlich wie bei Menschen, die in die Wechseljahre kommen. Auch der Zeitpunkt dieser Hormonveränderungen war ähnlich wie beim Menschen: nach 30 Jahren nahmen sie allmählich ab, bis sie mit 50 Jahren zum Stillstand kamen.



„Die Fruchtbarkeitsmuster bei Ngogo und beim Menschen haben eine ähnliche Form“, so Langergraber. „Es ist derselbe physiologische Mechanismus, der der Einstellung der Fortpflanzung bei Schimpansen zugrunde liegt wie beim Menschen.“



Menopause ist schon lange ein Rätsel für die Wissenschaft

Die Frage, warum die Menopause bei Schimpansen - und bei Menschen - auftritt, ist jedoch viel schwieriger zu erklären. Die Menopause ist seit langem ein Rätsel für Wissenschaftler: Wenn die genetische Priorität der Tiere darin besteht, sich fortzupflanzen, warum leben dann einige weit über diese Fähigkeit hinaus? Die Antworten scheinen sich bei Schimpansen und Menschen zu unterscheiden.



Beim Menschen lautet eine der führenden Theorien, dass ältere Weibchen keine Kinder mehr bekommen, damit sie bei der Aufzucht der Nachkommen ihrer Kinder helfen können, was als „Großmutterhypothese“ bekannt ist. Bei Schimpansen ist dies jedoch nicht der Fall, denn die Töchter entfernen sich von ihren Müttern und sehen sich im Grunde nie wieder. Die Mutter könnte ihrem Sohn bei der Aufzucht des Nachwuchses helfen, aber frühere Studien haben gezeigt, dass dies nicht der Fall ist.



Dennoch könnte die verblüffende Ähnlichkeit Aufschluss darüber geben, wie sich die Menopause beim Menschen entwickelt hat. Da Schimpansen unsere engsten Verwandten sind, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass das Überleben nach der Menopause ein Merkmal sein könnte, das von einem gemeinsamen Vorfahren vor Millionen von Jahren weitergegeben wurde. Vielleicht ist diese Eigenschaft aber auch nur unter bestimmten Umständen aufgetreten, die eine lange Lebensspanne ermöglichen.



„Die Fähigkeit, das Leben nach der Fortpflanzung zu verlängern, könnte bei unseren Affenvorfahren weit verbreitet gewesen sein“, sagte die Verhaltensökologin Phyllis Lee, die nicht an der Forschung beteiligt war. „Dieses Potenzial für eine Verlängerung könnte die Grundlage für das universelle Merkmal der Menopause sein, das wir erst jetzt beim Menschen sehen.“



Wie weit ist die Menopause bei Schimpansen verbreitet?

Lee, die an der Universität von Stirling forscht, lobte die Studie und sagte, sie sei „extrem gut gemacht“ und habe enorme Investitionen in Beobachtung und Hormonsammlung erfordert.



Es bleibt noch zu klären, wie weit die Menopause in den Schimpansenpopulationen verbreitet ist. So möchte das Team beispielsweise wissen, ob die Überlebensraten bei Ngogo eine Ausnahme darstellen, die zum Auftreten der Menopause geführt haben. Oder sind die vergleichsweise niedrigen Überlebensraten an anderen wilden Schimpansenstandorten eine Abweichung im Vergleich zur vergangenen Evolutionsgeschichte der Schimpansen?



„Wir hatten eine sehr menschenbezogene Geschichte über [die Menopause], und das aus gutem Grund, denn das ist die Spezies, die wir am besten kennen“, sagte Wood. „Ich denke, dass diese Studie zu einer Erweiterung und einer größeren Wertschätzung der vielen verschiedenen Faktoren führen wird, die die Evolution bei unserer Spezies beeinflusst haben könnten.“

Zur Autorin Kasha Patel schreibt die wöchentliche Kolumne Hidden Planet, die sich mit wissenschaftlichen Themen rund um die Erde befasst, von unserem inneren Kern bis zu Weltraumstürmen, die auf unseren Planeten gerichtet sind. Sie berichtet auch über Wetter-, Klima- und Umweltthemen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.