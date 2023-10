„Schlaflose Nächte sind keine Lappalie“: Analyse zeigt – Immer mehr Menschen leiden unter Schlafstörungen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Deutschland schläft schlecht – laut einer Analyse deutlich schlechter als vor 20 Jahren. Für Betroffene kann das mehr als nur Müdigkeit zur Folge haben.

Bremen – Viele Menschen kennen es: Schlaflosigkeit. Wer sich von der einen zur anderen Seite dreht und keine Ruhe findet, leidet unter Schlafproblemen. In einer Analyse der Krankenkasse Barmer stellte sich heraus, dass in Deutschland immer mehr Menschen schlecht schlafen. Laut den Ergebnissen steigerte sich die Anzahl von Personen mit schlechtem Schlaf innerhalb von 20 Jahren um mehr als 30 Prozent. Das kann gravierende Folgen haben.

Menschen mit Schlafproblemen 2002 Fünf Prozent der Barmer-Versicherten Menschen mit Schlafproblemen 2022 36 Prozent der Barmer-Versicherten Menschen mit Schlafproblemen insgesamt Sechs Millionen Menschen

Gesundheitsgefahr durch Schlafstörungen: „Schlaflose Nächte sind keine Lappalie“

Die Analyse der vorliegenden Daten belege, dass in allen untersuchten Altersgruppen ab 20 Jahren zum Teil deutliche Zuwächse bei der Diagnose Schlafstörungen zu beobachten seien. Ärztinnen und Ärzte hätten im Jahr 2012 zum Beispiel bei rund zwei Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29 Jahren eine Schlafstörung diagnostiziert. Im Jahr 2022 waren es bereits fast drei Prozent. Das entspreche in dieser Gruppe einer Steigerung um knapp 50 Prozent.

Schlechter Schlaf kann mehr als nur Müdigkeit verursachen und auch Symptom von Krankheiten sein. (Symbolbild) © Monkey Business/Imago

Ein Plus von knapp 40 Prozent von 4,5 Prozent auf 6,2 Prozent habe es in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen gegeben. Ab einem Alter von 60 Jahren seien im Jahr 2022 knapp 13 Prozent der Menschen von Schlafstörungen betroffen. Dabei ist ausreichend guter Schlaf wichtig. „Schlaflose Nächte sind keine Lappalie. Weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht erhöhen das Risiko für chronische Krankheiten und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit“, erklärte Ursula Marschall, die leidende Medizinerin der Krankenkasse. Laut einer Studie kann guter Schlaf hingegen die Lebenserwartung sogar verlängern. In Deutschland sollen insgesamt rund sieben Prozent der Bevölkerung unter Schlafstörungen leiden, das entspricht etwa Sechs Millionen Menschen.

Das Risiko für zahlreiche Krankheiten wird durch Schlafstörungen erhöht

Für die Betroffenen hat Schlaflosigkeit demnach mehr als nur Müdigkeit zur Folge. „Schlafstörungen erhöhen das Risiko für Übergewicht, Schlaganfall, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auslöser für Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen können beruflicher und privater Stress oder bei Frauen die Wechseljahre sein“, erklärte Marschall. Vor allem zur sogenannten Wolfsstunde wachen viele Menschen auf. Weiter könnten Schlaflosigkeit auch Anzeichen für eine Depression sein. Sollten die Schlafprobleme länger anhalten, sollte man dringend zum Arzt gehen.

Zehn Tipps, dank denen Sie nie wieder schlecht schlafen Fotostrecke ansehen

Dabei sind die Ursachen von Schlafstörungen vielseitig, zum Beispiel zu oft aufs Handy zu schauen. Auch die Zeitumstellung könne ein weiterer Faktor sein, der sich zumindest temporär negativ auf den Schlaf auswirke. Das Zurückstellen der Uhr um eine Stunde bringe einen ohnehin schon gestörten Schlafrhythmus zusätzlich durcheinander, erklärte die Barmer. (kiba/AFP)