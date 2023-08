Schlange als ungebetener Sommer-Gast: Nattern unterwegs in Murcia

Schlangen in Murcia im Süden von Spanien: Ein Polizist hat eine Eidechsennatter gefangen.

Schlangen in Spanien

Von Sandra Gyuratis schließen

Im Sommer werden Schlangen im Süden von Spanien aktiv und verkriechen sich schon mal in Wohnungen oder Geschäften. Welchen Schlangenarten man in der Region Murcia begegnen kann und ob sie gefährlich sind, steht in diesem Artikel:

Murcia – Schlangen mögen es warm und werden im Sommer aktiv. Da kann es schon mal passieren, dass ein Exemplar im Wohnzimmer auftaucht. Die Polizei von Murcia im Süden von Spanien musste in diesem Jahr schon sieben Mal ausrücken, um Schlangen in Häusern einzufangen, wie costanachrichten.com berichtet.

Meistens handelt es sich um eine Hufeisennatter, die über einen Meter lang wird, und den Menschen einen Schrecken einjagt. Sie ist aber harmlos, so wie die meisten Arten im Süden von Spanien. Manche zischen, wenn sie sich bedroht fühlen, andere sondern ein stinkendes Sekret ab.