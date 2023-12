Ich habe 0 Punkte im Mathe-Abitur, doch ein einziger Satz tut mir mehr weh

Von: Felicitas Breschendorf

Wegen der Pisa-Studie machen sich alle Sorgen um deutsche Schüler und Schülerinnen. Doch mein Fall zeigt das eigentliche Problem.

„Was ist 6 + 18?“ Bis heute höre ich die Stimme von meinem Vater im Kopf. Bei langen Autofahrten stellte er mir, als ich ein Kind war, immer Rechenaufgaben. Ich überlegte zu lange, oft waren die Ergebnisse falsch. Mein Vater wollte mir nur helfen, damit ich besser werde. Doch für mich war es ein Kampf. In diesem Mathequiz würde ich nie 7 von 10 Punkten erreichen. Mathe ist für mich ein Trauma. Aber eines, das ich mit Stolz überwunden habe.

Gefühlt geht die Welt unter, weil Schüler schlecht in Mathe sind

Mit 27 Jahren fühle ich mit allen deutschen Schülern und Schülerinnen mit, die wegen der Pisa-Studie Ärger kriegen. 2022 schnitten die deutschen Schülerinnen und Schüler in Mathe so schlecht ab wie noch nie. Wer sich die Schlagzeilen zu der Studie ansieht, bekommt das Gefühl: Mit unseren Schülerinnen und Schülern stimmt etwas nicht, weil sie in Mathe nicht abliefern.



Dabei hatten sie auch wenig Ahnung in Naturwissenschaften und beim Lesen, wie schon frühere Untersuchen zeigen. Doch Mathe hat in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert, als andere Fächer. In Mathe zu versagen, scheint besonders schlimm.

Du brauchst Mathe fast nie im Alltag

Ich war nie gut in Mathe. Weder in der Grundschule, noch auf dem Gymnasium. Ich war auch in anderen Fächern nicht gut: in Chemie, Physik, Latein und Spanisch. Das hat die Leute aber nie wirklich interessiert. Dass ich jedoch schlecht in Mathe war, musste ich mir ständig anhören. Waren meine Noten nicht gut in Kunst, weil ich nicht malen konnte, bekam ich zu Hause keinen Ärger. Bei Mathe schon.



Während meiner Schulzeit jagten mich meine Eltern durch sämtliche Mathe-Nachhilfekurse. Ohne Erfolg. Bis heute nutze ich für einfachste Rechenaufgaben wie „3 + 4“ meine Finger. Für den Rest kann ich googlen. So wichtig wie Lehrkräfte tun, sind Mathekenntnisse im Alltag, (die du hier testen kannst), nämlich nicht. Also mach‘ dir deswegen keinen Stress.

Aus mir ist etwas geworden, obwohl ich eine Niete in Mathe bin

In der Abiprüfung hatte ich in Mathe historische 0 Punkte. Mit den anderen Fächern glich ich es jedoch aus. Ich erreichte damit die Mindestsumme, um zu bestehen. (Mittlerweile hätte ich in Baden-Württemberg, wo ich mein Abi gemacht habe, mindestens einen Punkt gebraucht – aber darum geht es hier nicht.)

Stolz war ich trotzdem auf mich, denn in der Abirede zitierte mein Schulleiter aus einem meiner kreativen Essays. Das gab viel Applaus – plötzlich war ich ein Talent. Nach der Rede ging mein Mathe-Lehrer auf mich zu und sagte: „Vielleicht wird aus dir ja doch noch was“. Es tat weh, zu hören, dass er bis dahin nie an mich geglaubt hat. Bestimmt hast auch du schon miese Sprüche von Lehrkräften gehört.



Obwohl ich eine Niete in Mathe bin, wurde ich erfolgreich. Zwar nicht mit Zahlen, sondern mit Sprache. Ich bin Journalistin.