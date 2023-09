„Schließ deine Augen zu 80% und du wirst Cristiano Ronaldo sehen“

In der rasant wachsenden Welt von TikTok tauchen immer wieder neue Trends und Phänomene auf, die die Nutzer in Staunen versetzen.

Bielefeld - Eines dieser Phänomene ist ein Video auf TikTok, das ein scheinbar gewöhnliches Bild zeigt, das in einem Wald oder in einer abgelegenen Ecke eines Gartens aufgenommen wurde. Doch wie so oft steckt hinter dem Einfachen das Außergewöhnliche.

Das Bild, welches Cristiano Ronaldo zeigt, wenn man zu 80% die Augen schließt

Das Bild, das im Video gezeigt wird, ist auf den ersten Blick unspektakulär. In der Mitte des Bildes sind verschiedene Gegenstände zu erkennen. Vasen, die scheinbar wahllos platziert wurden, und eine Holztreppe, die verschiedene Steinschichten miteinander verbindet. Im unteren Teil des Bildes befindet sich ein kleiner Teich, der Ruhe und Frieden ausstrahlt. Der obere Teil des Bildes wird von einem grünen Hintergrund dominiert, der von Laub und Bäumen geprägt ist. Es ist auf den ersten Blick ein Bild, das die Schönheit der Natur einfängt und den Betrachter zum Träumen einlädt.

Doch dann kommt die Anweisung im Video: „Schließe deine Augen zu 80%“. Ein seltsamer Befehl, der Neugier weckt. Was passiert, wenn man seine Augen fast, aber nicht ganz schließt? Die meisten würden vermutlich erwarten, dass das Bild einfach unschärfer wird. Doch hier passiert etwas Magisches.

Mysteriöses Bild: „Augen zu 80% schließen“ und Cristiano Ronaldo kommt zum Vorschein

Wenn man der Anweisung folgt und die Augen fast schließt, tritt plötzlich ein vertrautes Gesicht in den Vordergrund: Cristiano Ronaldo. Der berühmte Fußballspieler mit über 600 Millionen Followern auf Instagram, der für seine beeindruckenden Fähigkeiten auf dem Spielfeld bekannt ist, erscheint wie aus dem Nichts. Es ist, als ob die Natur selbst ein Porträt von ihm geschaffen hätte, versteckt in den Schatten und Formen des Bildes.

Das Bild, welches Cristiano Ronaldo zeigt, wenn man zu 80% die Augen schließt. © Screenshot / TikTok / modric.futbl

Das Phänomen kann durch die Art und Weise erklärt werden, wie unser Gehirn Bilder verarbeitet. Wenn wir unsere Augen fast schließen, reduzieren wir die Menge an Licht, die in unsere Augen gelangt, und unser Gehirn versucht, die fehlenden Informationen zu ergänzen. Dabei greift es auf bekannte Formen und Muster zurück. In diesem Fall erkennt es die Silhouette von Cristiano Ronaldo.

