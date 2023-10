Schloss Versailles wegen Bombendrohung evakuiert

Die Tore von Schloss Versailles bleiben vorerst geschlossen. © Lionel Bonaventure/AFP/dpa

Erst der Louvre in Paris, dann das Schloss von Versailles: Wegen einer Bombendrohung mussten beide Häuser geräumt werden.

Paris – Das Schloss von Versailles und sein Park haben wegen einer Bombendrohung am Samstag geräumt werden müssen. Das berichtete der Fernsehsender BFMTV mit Bezug auf Polizeikreise. Zuvor hatte der Pariser Louvre aufgrund einer Drohung bereits seine Schließung für diesen Samstag angekündigt.

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7000 Soldaten mobilisieren. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. dpa