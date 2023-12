Winter meldet sich mit 50 Zentimeter Neuschnee zurück – dann kommt die nächste Wende

Von: Martina Lippl

Wetter-Extreme in Deutschland. Nach Tauwetter und milden Temperaturen warnt der DWD aktuell vor Schnee in den Alpen.

Kassel – Beim Winter-Wetter im Dezember gehts gerade richtig rund. Nach dem vielen Regen und Tauwetter ist die Hochwasserlage an Donau und Rhein weiter angespannt. Nun kehrt der Schnee zurück. An den Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. Auch im Nachbarland Österreich sinkt die Schneefallgrenze. Im Nordstau der Alpen schneit es sogar bis in die Täler.

Schnee-Wumms in den Alpen: Winter-Comeback mit 50 Zentimeter Neuschnee

Oberhalb 1000 Meter am östlichen Alpenrand 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee Staulagen oberhalb 1000 Meter 50 Zentimeter Neuschnee Unter 1000 Meter 5 bis 15 Zentimeter Quelle: DWD

Schnee-Prognose für Deutschland

Bis in die Nacht zum Samstag (16. Dezember) erwarten die DWD-Wetterexperten in den Staulagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. Sonst können oberhalb 1000 Meter Neuschneemengen von 15 bis 30 Zentimeter vom Himmel fallen. Darunter sind es meist 5 bis 15 Zentimeter. Dann lassen die Schneefälle im Erzgebirge, dem Bayerischen Wald und an den Alpen jedoch langsam nach. Azorenhoch „Fiona“ setzt sich zum Wochenende durch.

Winter-Comeback in den Alpen: Der Wetterdienst warnt vor bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in den Alpen (Symbolfoto). © Bernd März/Imago

DWD warnt vor Frost und Glätte

In der Nacht sind leichter Frost und Glätte durch gefrorene Nässe und etwas Schnee angesagt. Die Minustemperaturen sinken in den höheren Mittelgebirgen auf minus 1 bis minus 4 Grad. Dazu macht sich im Südwesten dichter Nebel breit, mit stellenweisen Sichtweiten unter 150 Metern.

Wintereinbruch in Österreich – dann steht Wetterwende an

In Österreich bewegt sich die Schneefallgrenze am Freitag zwischen 500 und 800 Metern, berichtet GeoSphere Austria. Darunter fällt der Niederschlag eher in Regen oder Schneeregen. Schwerpunkt der Schneefälle liegen an der Alpennordseite zwischen dem Tiroler Unterland und dem Wienerwald. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 8 Grad. In 2000 Metern Höhe sind es minus 7 Grad. Abseits der Staulagen bleibt es in der Nordhälfte bei kurzen Schauern. Im Osten und Süden bleibt es dagegen sogar trocken und die Bewölkung lockert auf. In der Nacht auf Samstag schneit es laut dem österreichischen Wetterportal uwz.at vor allem noch vom Karwendel bis ins Mariazellerland.

In den Skigebieten am Vorarlberg sind beispielsweise in den vergangenen 24 Stunden 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. In den nächsten Stunden könnten laut der Webseite schneehöhe.de noch weitere Zentimeter dazu kommen. Allerdings klingen die Schneefälle zum Wochenende in ganz langsam Österreich ab. Zäher Hochnebel hält sich laut GeoSphere Austria in mittleren Hochlagen. Hochdruckwetter am Sonntag (3. Advent) in Österreich durch. Die Maximalwerte liegen dann zwischen 4 und 12 Grad. In 2000 Metern Höhe werden jedenfalls außergewöhnlich milde Temperaturen „weit über den langjährigen Durchschnittswerten!“ – plus 2 bis 7 Grad – erwartet.

Weiße Weihnachten sind dieses Jahr vielleicht noch möglich. Laut einer Wetter-Statistik ist es allerdings schon zwölf Jahre her, dass es in Deutschland flächendeckend weiße Weihnachten gab. (ml)