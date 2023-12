Kroatien-Urlaub im Winter? Wetter, Plätze und wo es am günstigsten ist

Von: Anna-Lena Kiegerl

Urlaub in Kroatien – und das im Winter? Das klingt so gar nicht nach Sommer, Sonne und Strand. Das hat das Land in den Wintermonaten zu bieten.

Zagreb – Kroatien ist für seine langen und felsigen Küsten, die wunderschönen historischen Städte und seine Gastfreundschaft bekannt. Doch verbindet man mit dem Land an der Adria meist eher Sommer, Sonne und Strand. Sommerurlaub also. Doch was hat Kroatien eigentlich außerhalb der Sommersaison zu bieten? Ist die Region auch jetzt, im Winter, eine Reise wert? Wir klären auf, Sie zu Kroatien-Urlaub in den Wintermonaten wissen müssen.

Winterwetter in Kroatien: drei klimatische Zonen

Wohl das wichtigste zuerst: das Wetter. Mit hohen Temperaturen und Badewetter kann man freilich von Dezember bis März nicht in Kroatien rechnen. Das Land kann laut kroati.de in drei klimatische Zonen aufgeteilt werden. Die Region an der Adria wird von mediterranem Klima beherrscht, im Januar liegen die Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad, die Winter sind zwar mild, allerdings auch regnerisch. In Mittelkroatien hingegen sind die Winter streng, hier findet man auch das dinarische Gebirge. In der dritten Zone, in Nordkroatien, herrscht zentraleuropäisches Kontinentalklima. Dort ist der Winter kalt, es gibt auch Schnee. In den winterlichen Monaten sollte man sich also auch in Kroatien warm anziehen, auch wenn es mancherorts deutlich milder ist, als in Deutschland. Mit Badewetter sollte man nur zwischen Mitte Mai und Ende September rechnen.

Winterurlaub in Kroatien: Skifahren in den Bergen möglich

Trotz der relativ kühlen Temperaturen kann man auch in den Wintermonaten in Kroatien so einiges erleben. Besonders schön: Abseits der Hauptsaison ist das sogar ohne die sonst vorherrschenden Touristenmassen möglich. Denn im Winter erlebt man das Land von einer ruhigeren und authentischeren Seite, wie feriendomizile-adria.de berichtet.

Demnach kann man in dieser Zeit auch die vielen historischen Städte aus einer anderen Perspektive, ohne Menschenmengen, erleben. Ebenso zeigen sich auch die zahlreichen Küstenabschnitte viel ruhiger und ohne Touristenmassen. Auch wenn im Meer Baden nur für hart gesinnte ein Vergnügen sein wird.

Split ist im Sommer ein sehr beliebtes Ziel für Touristen. Doch was hat Kroatien im Winter zu bieten?

Doch es gibt weitere Erlebnisse, die das beliebte Urlaubsland in den Wintermonaten bietet. So schaffen Winterwanderungen in den Nationalparks eine zauberhafte Atmosphäre. Zudem gibt es zahlreiche Thermalquellen und dazugehörige Wellnessangebote. Und wer zum Wintersport mal eine Abwechslung zu Österreich, Südtirol und Co. möchte, kommt auch hier auf seine Kosten. Denn in den Gebirgsregionen ist auch Skifahren möglich.

Camping in Kroatien im Winter? Nicht alle Plätze sind in der Nebensaison geöffnet

Wer mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil reist und im Winter in Kroatien campen möchte, kann sich zwar nicht an allen Plätzen bedienen, da viele in der Wintersaison geschlossen bleiben. Dennoch herrscht auf den Geöffneten deutlich weniger Trubel und auch spontane Buchungen sollten möglich sein. So erklärt es roadsurfer.com.

Große Preisunterschiede: Kroatien-Urlaub im Winter deutlich billiger

Und noch eine gute Nachricht: Auch wenn Kroatien in den letzten Monaten immer wieder für die stark gestiegenen Preise kritisiert wurde und manche aus diesem Grund sogar den Urlaub storniert hatten, kann man im Winter, zumindest an der Küste, deutlich günstiger übernachten, als im Sommer. Das zeigt auch ein Beispiel eines Campingplatzes in der Nähe von Split. Hier zahlt man im Dezember 17 Euro pro Nacht, im Januar und im Februar jeweils 20 Euro. In der Hauptsaison, von Mitte Mai bis Ende September hingegen, bewegen sich die Preise zwischen 22 und 40 Euro pro Nacht.

Ebenso ist es bei Mobile-Homes am selben Campingplatz. Doch sind hier die Preisunterschiede noch gravierender. Während die Preise im Dezember zwischen 55 und 85 Euro liegen und im Januar und Februar pro Nacht genau 60 Euro betragen, liegen sie in der Hauptsaison zwischen 70 Euro und 194 Euro die Nacht.

Früher galt Kroatien als günstig, nicht nur im Winter. Doch immer wieder wurde in den letzten Jahren auf die stark gestiegenen Preise im Land aufmerksam gemacht. So offenbart auch eine Reportage über Kroatien die teuerste Stadt in dem Urlaubsland. Ein Fazit nach der Hochsaison: So teuer war es dieses Jahr in Kroatien.