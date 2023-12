Auf Schneechaos folgt das Tauwetter – Skigebiete in Österreich und der Schweiz bangen

Von: Julian Mayr

Nach einem schneereichen Start in den Dezember droht Österreich und der Schweiz ein Wetterumschwung. Was das für Wintersportorte bedeutet.

Wien – Rechtzeitig zum meteorologischen Winterbeginn packten Schneefälle Hessen in ein winterliches Kleid. Der Schnee machte aber auch vor alpinen Regionen nicht halt. Sogar Österreichs Hauptstadt Wien durfte sich am ersten Adventwochenende über ergiebige Schneefälle freuen.

Ein Segen ist der viele Schnee aber vor allem für die Skigebiete. Allerdings könnte die Begeisterung über die weißen Landschaften voreilig gewesen sein. Ab dem zweiten Adventswochenende zeichnet sich eine deutliche Wettererwärmung ab.

Tau-Fiasko in Österreich und der Schweiz: Milde Temperaturen gefährden Schneedecke

„In den tiefen Lagen Österreichs gab es in einem Dezember schon länger nicht so viel Schnee wie derzeit“, so die Worte des Klimatologen Alexander Orlik, der beim österreichischen Wetterdienst GeoSphere Austria tätig ist. Der ORF berichtete, dass kleinere Skigebiete, wie beispielsweise in Niederösterreich, diesen Winter deshalb ungewöhnlich früh in die Saison einsteigen konnten. Bis zum Wochenende bleibt das Wetter in vielen Teilen Österreichs zunächst relativ kühl.

Wetterprognose für Österreich Temperaturen in Grad Celsius Freitag, 8. Dezember 2023 -3 bis 1 Grad Samstag, 9. Dezember 2023 -2 bis 8 Grad Sonntag, 10. Dezember 2023 2 bis 10 Grad Montag, 11. Dezember 2023 3 bis 11 Grad (Quelle: GeoSphere Austria)

Mit dem Wochenende jedoch, beginnt auch in Österreich die Temperaturen zu steigen – angefangen im Westen, insbesondere in Vorarlberg und Tirol. Von Salzburg aus in Richtung Osten könnten am Samstag hingegen nochmal Schneefall und Schneeregen auftreten. GeoSphere prognostiziert für den Montag flächendeckendes Tauwetter. Die Schneefallgrenze wird dann auch in Österreich auf 1.500 bis 2.000 Meter ansteigen.

Kalter und schneereicher Dezember vorerst vorbei in der Schweiz

Der Wetterexperte Klaus Marquardt prognostiziert gegenüber der Tageszeitung Blick deutliche mildere Temperaturen auch in den Schweizer Bergen – ab Donnerstag (7. Dezember) und Freitag (8. Dezember). Die Nullgradgrenze werde voraussichtlich auf etwa 2000 Meter ansteigen, was dazu führen könnte, dass der Schnee in niedriger gelegenen Skigebieten schnell schmilzt. Derzeit verhindere nur der Hochnebel im Flachland das Abschmelzen der Schneedecke. Marquardt kündigt jedoch für die Schweiz in der Woche ab dem 11. Dezember „zweistellige Pluswerte“ an.

Wetterprognose für Deutsche Schweiz Temperaturen in Grad Celsius Freitag, 8. Dezember 2023 -1 bis 4 Grad Samstag, 9. Dezember 2023 3 bis 7 Grad Sonntag, 10. Dezember 2023 5 bis 10 Grad Montag, 11. Dezember 2023 6 bis 12 Grad Dienstag, 12. Dezember 2023 8 bis 11 Grad (Quelle: Schweizer Bundesamt für Meteorologie)

Obwohl örtlich Schnee liegen bleiben könnte, meint der Meteorologe, dass der Schnee in niedrigeren Lagen „bald verschwunden sein“ wird. Marquardt sieht den Grund für die Wetteränderung in einer Atlantikströmung: „In letzter Zeit herrschte immer wieder eine nordwestliche Strömung, die aber zunehmend auf Westen dreht. Die milde Atlantikluft verdrängt dann die kalte Luft“, erklärt er der Schweizer Zeitung. Zwar würde diese Strömung auch feuchte Luftmassen in die Schweiz bringen, die Schneefallgrenze würde jedoch ab Montag auf über 2.000 Meter steigen.

Schneemengen und weiße Weihnachten: Was die Experten sagen

Eine Frage, die sich vor allem Ski-Lift-Betreiber stellen dürften: Was bedeutet das Tauwetter für den Skitourismus? Laut Marquardt ist die anlaufende Wintersaison für Skigebiete in höheren Regionen nicht in Gefahr. Dort ist aktuell mehr Schnee als gewöhnlich vorhanden, der nicht so schnell wegschmelze. Allerdings könnte es für traditionelle Dorfskilifte problematisch werden, meint der Meteorologe.

Skigebiete in höheren Lagen, wie hier in der Silvretta Arena, könnten vom Tauwetter verschont bleiben. © Eibner/IMAGO

Die erheblichen Schneefälle haben insbesondere in den Städten die Sehnsucht nach weißen Weihnachten angestachelt. Allerdings ist es laut Dieter Peterlin, dem Landesmeteorologen aus Südtirol, derzeit noch zu früh für verlässliche Vorhersagen, wie er auf X mitteilte: „Das Einzige, was man jetzt schon über weiße Weihnachten weiß, ist, dass man nichts weiß. In den nächsten 20 Tagen kann noch viel passieren.“

Ein Wetterfachmann enthüllt gegenüber Die Presse, dass eine Schneedecke am 24. Dezember in Wien so wahrscheinlich wie seit langem nicht mehr ist. „Die Chancen auf weiße Weihnachten sind so gut wie lange nicht mehr. Zwanzig Zentimeter Schnee müssen erst einmal wegtauen,“ sagte Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet.

