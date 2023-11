Schnell & stilvoll: Facebook Stories direkt via Canva teilen

Von: Henning Rosenstengel

Kein Download, kein Umweg – direkt von Canva zu Facebook. Entdecken Sie, wie Sie Ihre kreativen Stories sofort mit der Welt teilen können.

Bielefeld - Canva revolutioniert das Teilen von Inhalten: Ihr Design fliegt mit nur einem Klick von der kreativen Bearbeitungsfläche direkt in Ihre Facebook Story. Erleben Sie, wie nahtlos und effizient Content-Sharing sein kann. NEXTG.tv zeigt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Teilen von Facebook Stories direkt via Canva geht.

Canva ist eine benutzerfreundliche Grafikdesign-Plattform, die es auch Nicht-Designern ermöglicht, visuell ansprechende Inhalte für Instagram, TikTok und Co zu erstellen. Mit einer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen, Bildern und Schriftarten unterstützt Canva die Erstellung von allem – von Social-Media-Grafiken und Präsentationen bis hin zu Marketingmaterialien und mehr.