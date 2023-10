Gekrümmte Beine und geschwächte Knochensubstanz: Fast ausgerottete Rachitits in Europa erneut ausgebrochen

Von: Bettina Menzel

Die Knochenkrankheit Rachitis galt als nahezu ausgerottet. © IMAGO/Sascha Steinach

Mangelernährung hat gesundheitliche Folgen – besonders bei Babys und Kindern. In Schottland bricht deshalb eine Krankheit aus dem viktorianischen Zeitalter wieder vermehrt aus.

Glasgow – Eine fast ausgerottete Krankheit ist zurück in Europa: 442 Fälle der Knochenkrankheit Rachitis verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Großbritannien im vergangenen Jahr – und damit rund 20 Prozent mehr als noch 2018. Zuletzt war die Kinderkrankheit im 19. Jahrhundert vermehrt aufgetreten. Die Gründe für die Erkrankung lassen sich leicht vermeiden.

Langfristiger Vitamin-D-Mangel sorgt für weiche Knochen und X-Beine bei Kindern

Wenn Kinder oder Babys über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genug Vitamin-D erhalten, kann Rachitis die Folge sein, erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Hintergründe der Erkrankung. Zu wenig Sonnenlicht oder eine Mangelernährung sind die Ursache für die Unterversorgung. Bei einem schweren Vitamin-D-Mangel kann der Körper knochenstärkendes Kalzium und Phosphat nicht einlagern, wodurch die Knochen weich werden. Ein sichtbares Symptom sind X- oder O-Beine, was Schwierigkeiten beim Gehen verursachen kann.

Damals wie heute: Mangelernährung in armen Vierteln macht Kinder anfällig für Rachitis

Im 19. Jahrhundert war Rachitis wegen Mangelernährung vor allem in den Armenvierteln Großbritanniens weit verbreitet. Auch heute besteht dieser Zusammenhang offenbar weiterhin: Mehr als drei Viertel der neuen Fälle traten 2022 in der Region um die Stadt Glasgow auf, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Region ist eine der ärmsten in Schottland, fast ein Drittel der Kinder leben nach Schätzungen der lokalen Behörden in Armut.

Auch andere sogenannte viktorianische Krankheiten wie Tuberkulose und Scharlach stiegen in Schottland zuletzt signifikant an. „Rachitis wird mit einer schlechten Ernährung in Verbindung gebracht, und die Wahrscheinlichkeit einer schlechten Ernährung kann durch die Lebenshaltungskosten gefördert werden“, bestätigte Stephen Baker, Molekularmikrobiologe an der Universität Cambridge, der Sunday Times. „Viktorianische Krankheiten sind Krankheiten der Armut“, so Baker weiter.

Vitamin-D-Mangel vorbeugen: Ärzte empfehlen Nahrungsergänzung für Babys

In Deutschland empfehlen Mediziner als Rachitis-Prophylaxe laut dem von der Bundesärztekammer herausgegebenen Magazin Ärzteblatt eine zusätzliche Vitamin-D-Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel. Allerdings sollte die Dosierung genau eingehalten werden, da eine langfristige Überdosierung für Säuglinge potenziell lebensbedrohlich sein kann, berichtet das Ärzteblatt. In Lebensmitteln findet sich Vitamin-D etwa in Fisch oder Eiern.