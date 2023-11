Schritt-für-Schritt-Anleitung: Instagram Wrapped 2023 erstellen

Von: Henning Rosenstengel

Sie möchten einen Blick auf Ihre Instagram-Highlights des Jahres 2023 werfen? Mit IGWrapped können Sie einen persönlichen Rückblick Ihrer Momente erstellen.

In der heutigen Zeit, in der digitale Plattformen einen Großteil unserer Interaktionen und Erlebnisse abbilden, hat sich das Bedürfnis entwickelt, diese Momente in einer zusammengefassten Form zu reflektieren. Instagram Wrapped ist ein solches Phänomen, das Nutzern einen Rückblick auf ihre Instagram-Aktivitäten bietet. Ursprünglich von Spotify mit „Spotify Wrapped“ eingeführt, hat sich das Konzept des digitalen Jahresrückblicks schnell verbreitet und ist nun auch für Instagram-Nutzer verfügbar, allerdings über eine Drittanbieter-App namens IGWrapped. Auf NEXTG.tv gibt es bereits eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Erstellen eines Instagram Wrapped 2023.

Instagram Wrapped ist eine visuelle Darstellung der persönlichen Instagram-Nutzungsstatistik eines Jahres. Es zeigt auf, wie Nutzer ihre Zeit auf der Plattform verbracht haben, welche Inhalte sie bevorzugt haben und wie sie mit anderen interagiert haben. Diese Zusammenfassung wird in Form von dynamischen und bunten Grafiken und Karten präsentiert, die leicht geteilt werden können – ein perfekter Weg, um das Jahr auf Instagram zu feiern und mit Freunden zu teilen.