TikTok und 5 weitere Gründe, warum Schüler und Schülerinnen besser Englisch können

Von wegen „I think my pig whistles“ – laut einer Studie sind deutsche Jugendliche im Fach Englisch sogar besser als in Deutsch und zwar dank „außerschulischer Lerngelegenheiten“.

Der diesjährige IQB-Bildungstrend zeigt uns vor allem zwei Dinge: Im Fach Deutsch geht es eher bergab, während Schüler und Schülerinnen in Englisch deutlich besser geworden sind. In unserem Homonym Quiz kannst du herausfinden, ob auch du schlechter in Deutsch geworden bist. Weder in dem einen, noch in dem anderen Fach haben sich die Lehrpläne drastisch geändert, was ist also der Grund für diese gegensätzliche Entwicklung?



Klar, die Coronapandemie spielt definitiv eine Rolle. Die Studie sieht die Schulschließungen in den vergangenen Jahren als einen der Hauptgründe für den Leistungsabfall in Rechtschreibung und Lese- und Hörverstehen in Deutsch. Gleichzeitig hätte diese Situation aber auch die Englischkenntnisse vieler Schülerinnen und Schüler verbessert, ganz ohne Unterricht, heißt es im Bildungstrend. Okay, das klingt im ersten Moment etwas verwirrend, oder?



Durch die Schulschließungen verbrachten Kinder und Teenager mehr Zeit auf Plattformen wie TikTok. Dort gibt es zwar viele deutsche Creator, doch im Vergleich zu englischsprachigen Inhalten, machen diese nur einen Bruchteil aus. Schüler und Schülerinnen würden also, davon geht der Bildungstrend aus, viel mehr Content auf Englisch konsumieren. Die Autoren der Studie nennen das „außerschulische Lerngelegenheiten“. BuzzFeed News Deutschland hat weitere Lerngelegenheiten gesammelt, die das Englisch von Schülern und auch deins verbessert – außer du schaffst 7/10 in unserem Englisch-Vokabelquiz.

1. Soziale Medien

Nicht nur auf TikTok gibt es viel mehr Inhalte in englischer, als in deutscher Sprache, sondern auch in anderen sozialen Medien. Egal ob Facebook, Instagram oder X (ehemals Twitter): Nicht nur Menschen aus Großbritannien und den USA verständigen sich auf Englisch, sondern auch Leute aus ganz anderen Ländern, was Englisch zu so etwas wie der Sprache des Internets macht. Die Leute, unter ihnen eben auch viele Schüler und Schülerinnen, müssen also, um wirklich in die digitale Welt eintauchen zu können, die Sprache lernen. Sag das einfach, wenn irgendjemand fragt, wieso du auf sozialen Medien unterwegs bist, du lernst schließlich.



2. Streaming-Dienste

Lernst du noch oder streamst du schon? Haben Schüler einmal die Grundlagen der Sprache drauf, können sie mit Filmen und Serien in englischer Sprache ihr Sprachlevel weiter zu verbessern. So können sie Muttersprachlern zuhören und neue Vokabeln oder Sprichwörter lernen, ganz ohne einen teuren Auslandsaufenthalt. Es ist eindeutig: Jeder „Netflix and chill“-Abend ist eigentlich ein „Netflix and learn“-Abend. Probier es mal mit einer dieser 16 Serien und Filme, die so gut sind, dass du sie vergessen und nochmal schauen willst.

3. YouTube

Ja, ja, eigentlich zählt YouTube irgendwie auch zu den sozialen Medien und irgendwie auch so ein bisschen zu den Streaming-Diensten, aber trotzdem hat diese Plattform einen eigenen Punkt verdient. Wo sonst findet man so viele verschiedene Inhalte, von Let‘s Plays über Make-up-Tutorials, Anleitungen für jegliche Reparaturen in deinem Bad und Photoshop-Tutorials (die sich diese Leute mal anschauen sollten), findest du auf der Plattform fast alles – natürlich vieles davon auf Englisch.



Kein Wunder also, dass YouTube die Englischkenntnisse von Schülern mindestens genauso verbessert, wie die sozialen Medien. Damit hast du die perfekte Ausrede, wenn dich ein Kumpel fragt, wieso du so viele Sachen auf YouTube anschaust: Du lernst Englisch – obviously.

5. Bücher

Von wegen Shakespeare, Hemingway oder Fitzgerald – Schüler und Schülerinnen müssen sich nicht mehr nur mit trockenen und schwierigen Werken in der Schule herumschlagen, sondern können sich selbst aussuchen, was sie auf Englisch lesen wollen. Kein Wunder, dass dann das Sprachniveau ansteigt, schließlich macht Lesen dann auch Spaß und ist keine Qual. Also, wenn du dein Englisch verbessern willst, dann schnapp dir ein Buch aus dem Fremdsprachenregal und lies los!

5. Freunde und Freundinnen

Heute braucht es keinen Auslandsaufenthalt, um Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und mit ihnen zu reden. So spart man sich auch den ein oder anderen Kulturschock, den zum Beispiel diese deutsche TikTokerin erlebt hat. Egal ob Buch, Film, Serie oder Musiker – für so ziemlich alles gibt es Online-Communities, in denen meistens auch hauptsächlich Englisch gesprochen wird. Von so viel Sprachpraxis können Schulen nur träumen. Und es macht doch einfach viel mehr Spaß, mit Freunden über Gott und die Welt zu reden, als mit dem komischen Klassenclown diskutieren zu müssen, oder?

