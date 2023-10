Terror-Verdacht in Brüssel: Täter schießt mit Kriegswaffe um sich und flüchtet – höchste Warnstufe

Von: Patrick Huljina

In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es am Montagabend laut Angaben der Polizei zu Schüssen gekommen. Es gibt zwei Tote. Alle News im Ticker.

Höchste Terror-Warnstufe in Brüssel: Die Behörden warnen die Bewohner und bitten um „aktive Wachsamkeit".

Terror-Verdacht in Brüssel: Laut Medienberichten hat sich der Täter in den sozialen Medien als IS-Mitglied zu erkennen gegeben.

Schüsse in Belgien: Ein Mann hat in Brüssel mit einer Kriegswaffe um sich geschossen. Mindestens zwei Menschen starben.

Update vom 16. Oktober, 22.12 Uhr: Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf X (ehemals Twitter), dass der Täter noch gesucht werde. Premierminister Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf.

Terror-Verdacht in Brüssel: Täter weiter auf der Flucht

Update vom 16. Oktober, 21.57 Uhr: Der Täter ist laut sudinfo immer noch auf der Flucht. Die Grenzkontrollen zwischen Belgien und Frankreich wurden verstärkt. Während in Brüssel die Terror-Warnstufe 4 (höchste Stufe) ausgerufen wurde, gilt in ganz Belgien Warnstufe 3.

Der schwedische Fußball-Verband hat unterdessen offenbar beantragt, dass die Partie zwischen Belgien und Schweden in Brüssel abgebrochen wird.

Zeugen zufolge soll der Täter während der Tat „Allahu akbar“ gerufen haben, berichtet sudinfo weiter.

Höchste Terror-Warnstufe in Brüssel ausgegeben

Update vom 16. Oktober, 21.57 Uhr: Als Reaktion auf die Schüsse in Brüssel wurde in der ganzen Stadt die höchste Terror-Warnstufe 4 ausgegeben. Der Täter ist offenbar weiter flüchtig. „Aktive Wachsamkeit ist erforderlich. Vermeiden Sie unnötige Bewegungen“, schreibt das belgische Nationale Krisencenter.

Terror-Verdacht in Brüssel: Täter schießt mit Kriegswaffe um sich und flüchtet

Erstmeldung: Am Montagabend sind in der belgischen Hauptstadt Brüssel mehrere Schüsse gefallen. Wie mehrere belgische Zeitungen unter Berufung auf die Polizei berichten, sollen dabei zwei Menschen getötet worden sein. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge gab es noch keine Festnahme.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Sainctelette-Platzes in der Brüsseler Innenstadt, berichtet unter anderem De Tijd. Videoaufnahmen eines Anwohners sollen einen Mann zeigen, der eine orangefarbene Jacke trägt und auf einem Motorroller ankommt und absteigt. Anschließend soll er mit einer Kriegswaffe aus nächster Nähe das Feuer eröffnet haben. Nach Angaben der belgischen Zeitung sudinfo schoss der Täter auf ein Auto, indem sich zwei schwedische Fußballfans in Nationaltrikots befunden hätten.

Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Schüsse in Brüssel: Zwei Menschen getötet

Auf X (früher Twitter) schreibt das Belgische Krisenzentrum: „Heute Abend kam es in Brüssel zu einer Schießerei. Es gibt Opfer. Aus Respekt vor diesen bitten wir Sie, keine Bilder oder Videos im Zusammenhang mit diesem Vorfall zu teilen.“

Nach Angaben des staatlichen schwedischen Senders SVT soll es sich bei den beiden Opfern um Schweden handeln. Laut mehreren Medienberichten sollen sie Trikots ihrer Nationalmannschaft getragen haben. Die belgische Nationalmannschaft spielt am Montagabend in Brüssel gegen Schweden. Bislang ist unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Angriff und dem Fußballspiel gibt.

Wie die belgische Zeitung Sudinfo weiter berichtet, soll der mutmaßliche Täter eine Videobotschaft in den sozialen Medien verbreitet haben. Darin soll er behauptet haben, er sei ISIS-Mitglied. Er sagte demnach, er habe drei Menschen erschossen, um „die Muslime zu rächen“. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht weiter überprüfen.