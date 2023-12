Schüsse an Universität in Las Vegas: Mann tötet drei Menschen – mutmaßlicher Täter wohl Uni-Professor

Von: Moritz Bletzinger

Großalarm in Las Vegas: Am Uni-Campus tötete ein Mann drei Menschen. © Steve Marcus/picture alliance/dpa/Las Vegas Sun/AP

Drei Tote bei einem Schusswaffen-Angriff auf dem Campus der Universität von Las Vegas. Beim Schützen soll es sich um einen Professor handeln.

Las Vegas – Schusswaffen-Attacke auf dem Campus der Universität von Las Vegas in den USA. Drei Menschen sind tot, ein Opfer liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Auch der Täter soll tot sein.

Schüsse an Universität von Las Vegas: Mann schießt am Campus um sich – erste Zeugen sprechen

Am Mittwoch kurz vor Mittag (Ortszeit) hatte der Mann angefangen, an der Universität um sich zu schießen. Das Alarmsystem aktivierte, die Uni-Polizei twitterte eine Notfallmitteilung: „Evakuiert das Gelände, RUN-HIDE-FIGHT.“ Rennt, versteckt euch, kämpft.

Studierende und Personal verbarrikadierten sich in der Uni und den Wohnheimen. Stundenlang mussten sie versteckt ausharren. „Das ist der Moment, in dem du deine Eltern anrufst und ihnen sagst, dass du sie liebst“, sagte ein Journalistikstudent (21) später der Nachrichtenagentur AP. Gemeinsam mit zwölf Klassenkameraden hatte er sich in einem Uni-Gebäude verschanzt.

„Es war schrecklich“, sagt Professor Kevaney Martin zu Wral-News: „Ich habe versucht, mich für meine Studenten zusammenzureißen und versucht, nicht zu weinen. Diese Emotionen sind etwas, das ich nie wieder erleben möchte.“

Polizei erschießt mutmaßlichen Schützen von Las Vegas offenbar

Um kurz vor zwei Uhr die erste Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr mehr, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter sei tot. Er wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Ein Motiv konnten die Behörden noch nicht ermitteln.

Erste Details zum mutmaßlichen Las-Vegas-Schützen: Uni-Professor bewarb sich wohl erfolglos

Nach AP-Informationen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Professor, der sich kürzlich erfolglos an der Universität von Las Vegas beworben hatte. Zuvor soll er an der East Carolina University in North Carolina gelehrt haben. Über das Alter des mutmaßlichen Schützen machte die Quelle keine Angaben.

Die Schüsse fielen nur wenige Kilometer von Mandalay Bay. Hier hatte ein Mann 2017 von einem Hochhaus das Feuer auf ein Musikfestival eröffnet und dabei 60 Menschen umgebracht und Hunderte verletzt.

Vorfälle mit Schusswaffen ereignen sich in den USA immer wieder. Ende Oktober hatte ein Mann in Maine 18 Menschen umgebracht und war danach lange auf der Flucht. (moe)