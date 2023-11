Salz im Wasser wirkt sich auf alles aus

Das Süßwasser der Erde wird immer salziger, und der Mensch ist schuld daran

Trinkwasser (Symbolbild). © Nomad Soul/Imago

Zu viel Salz im Wasser könnte zu einer „existenziellen Bedrohung“ für unsere Süßwasservorräte werden, warnen Fachleute. Das Salz gelangt durch den Menschen ins Wasser.

Menschliche Aktivitäten versalzen den Globus, insbesondere unsere Böden, das Süßwasser und die Luft. Das geht aus einer Studie hervor, die am Dienstag in der Zeitschrift Nature Reviews Earth & Environment veröffentlicht wurde.

Das überschüssige Salz hat in den letzten Jahrzehnten bereits zu ernsten Problemen in der Süßwasserversorgung geführt. Salzwasser führte in Montgomery, Md. monatelang zu braunem Leitungswasser. Es spielte auch eine Rolle bei der Entstehung des giftigen bleihaltigen Wassers in Flint, Michigan.



Die Salzverschmutzung ist keine auffällige Bedrohung für unsere Existenz - wie zum Beispiel ein Meteor, der auf der Erde einschlägt -, aber das Problem wird ernsthaft übersehen und ist ein schlafender Riese“, so Sujay Kaushal, Hauptautor der Studie. Er sagte, es könnte das „langweiligste, aber aktuellste Problem sein, das wir haben“.



Die meisten Menschen denken bei Salz an die weißen Flecken, die wir in unser Essen tun, oder an das Salz in den Ozeanen, das chemisch als Natriumchlorid (NaCl) bekannt ist. Dieses Natriumsalz findet sich auch in unseren Waschmitteln, Haushaltsprodukten und vielem mehr, aber es gibt viele verschiedene Salze, darunter Kalzium-, Magnesium- und andere Ionen, die in zusätzlichen Produkten verwendet werden - und sie alle nehmen an Orten zu, an denen sie normalerweise nicht vorkommen.



In den letzten 50 Jahren haben die Salzionen in Bächen und Flüssen zugenommen, da die Menschen begonnen haben, mehr Salze zu verwenden und zu produzieren, so das Ergebnis der Studie. Weltweit stellte das Team fest, dass etwa 2,5 Milliarden Hektar Boden auf der ganzen Welt - eine Fläche von der Größe der Vereinigten Staaten - ebenfalls salziger geworden sind. Außerdem trocknen Salzseen aus und setzen salzhaltigen Staub in die Luft frei.



Salz im Wasser wirkt sich auf alles aus

„Wir nutzen Wasser für alles, vom Pflanzenanbau über Trinkwasserversorgung und industrielle Prozesse bis hin zu Heizung und Kühlung“, so Kaushal, Geologe an der University of Maryland. „Aber wenn man Salz im Wasser hat, wirkt es sich auf all diese Dinge aus ... und es nimmt zu.“



Erhöhte Salzkonzentrationen könnten zu einer „existenziellen Bedrohung“ für unsere Süßwasservorräte werden, so die Autoren der Studie.



Waschmittel und Haushaltsprodukte versalzen das Wasser. © Jochen Tack/Imago

Salz ist ein natürlicher und notwendiger Bestandteil der Erde. Die Verbindung wird über lange geologische Zeiträume durch natürliche Prozesse wie die Verwitterung von Sedimentgestein langsam an die Oberfläche gebracht. Wenn es an der Oberfläche freiliegt, kann sich das Salz mit Wasser vermischen, ins Wasser transportiert werden oder in die Luft gelangen. Lebende Organismen, von Pflanzen bis hin zu Menschen, nehmen kleine Mengen auf, um unsere täglichen Funktionen zu regulieren. Überschüssiges Salz reist mit den Wassermolekülen mit und gelangt so in das Grundwasser, in die Böden und in die Ozeane.



Doch menschliche Aktivitäten haben diesen normalen Salzkreislauf in den letzten Jahrzehnten verändert, fand das Team heraus. Landwirtschaft, Bergbau, Bauwesen, Wasser- und Straßenaufbereitung sowie weitere industrielle Aktivitäten erhöhen die Salzmenge in unserem Boden, in Süßwassersystemen und in der Luft.



Einige Quellen stammen aus der Bewässerung salzhaltiger Seen, wie sie im Westen der Vereinigten Staaten häufig vorkommen. Das Wasser verdunstet und hinterlässt das Salz, das in den Boden gelangen und die Pflanzen belasten kann. Ähnlich wie ein Mensch, der nach dem Verzehr einer Tüte salziger Tortilla-Chips ausdörrt, brauchen auch die Pflanzen Wasser. Zu viele Chlorid- oder Natriumionen können die Pflanzen austrocknen oder vergiften.



Die größte Salzquelle in den USA ist Streusalz

Die größte Salzquelle in den Vereinigten Staaten mag jedoch überraschen: Streusalz, das die Gemeinden im Winter zum Auftauen verwenden. Von 2013 bis 2017 machte Streusalz 44 Prozent des gesamten Salzverbrauchs in den USA aus.



Streusalz kann Süßwasserflüsse verunreinigen, aber es kann auch in Rohre gelangen, die zur Trinkwasserversorgung beitragen. Viele dieser Rohre bestehen aus Metall, z. B. Blei oder Kupfer, die für die Umwelt und den Menschen schädlich sein können. Wenn große Mengen Streusalz in schlecht geschützte Rohre gelangen, kann es diese Metalle ablösen und ins Wasser gelangen, so Kaushal.



Stellen Sie sich den Zustrom von Salz wie eine Welle von Menschen vor, die auf eine bereits überfüllte U-Bahn zukommt und die Menschen noch weiter zurückdrängt.



Genau das geschah vor einigen Jahren in Flint, Michigan, als die Behörden die Wasserquelle auf den Flint River umstellten, der teilweise große Mengen an Streusalz enthielt.



„Sie hatten all diese Bleirohre, die zu ihren Häusern führten, und das Chlorid würde das Blei im Grunde in Lösung ziehen“, sagte Kaushal. „Sie fügten nicht genug Korrosionsschutzmittel hinzu, und dann hatten die Kinder hohe Bleikonzentrationen im Blut“.



Einige Gebiete, darunter Washington, haben in den letzten Jahren die Verwendung von Streusalz durch ein eher ungewöhnlich klingendes Gegenmittel ersetzt - Rübensaft. Eine Rübensaft-Sole, die weniger Salz enthält, hilft, den Gefrierpunkt von Eis zu senken, haftet besser auf den Straßen und ist besser für die Umwelt.



Ausmaß der Versalzung „ist alarmierend“

Vor dieser Studie wussten die Wissenschaftler nicht wirklich, in welchem Ausmaß der Mensch die Salzkonzentration rund um den Globus verändert hat. Aber das „Ausmaß, in dem wir einen der natürlichen Zyklen der Erde verändert haben, ist alarmierend“, sagte der Ökologe Bill Hintz, der nicht an der Studie beteiligt war.



„Wir versalzen die Erde dort, wo sie nicht versalzen werden sollte“, sagte Hintz, Professor an der Universität von Toledo. „Wir verteilen Salz an Orten, an denen es nicht sein sollte - wie in vielen unserer Seen, Bäche, Flüsse und Feuchtgebiete, die uns mit Trinkwasser, Erholungsmöglichkeiten und Fischerei versorgen.



Diese Veränderungen im Salzkreislauf sind, da ist er sich mit den Autoren einig, eine existenzielle Bedrohung für die Süßwasservorräte. Nur etwa 3 Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser, und das Salz verdirbt zunehmend den kleinen Bestand. Hintz sagte, wir brauchen eine proaktive Umweltpolitik, um diese vom Menschen verursachten Veränderungen anzugehen.



„Wir sollten uns alle fragen, was passieren würde, wenn wir keinen Zugang zu Süßwasser hätten.“ sagte Hintz in einer E-Mail. „Diese - vielleicht rhetorische - Frage sollte uns genügen, um den Ernst des Versalzungsproblems zu verstehen.“

