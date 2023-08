Zahl der Todesopfer steigt: Apokalyptische Szenen auf Hawaii – „Finden Leichen an der Uferpromenade“

Von: Alina Schröder

Die Hawaii-Inseln werden häufiger von Hurrikans, Sturmfluten und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Riesige Brände kosteten nun mindestens 36 Menschen das Leben.

Flammeninferno auf Hawaii: Nach dem Hurrikan „Dora“ breiten sich Brände weiter aus.

Apokalyptische Szenen auf Hawaii: Bilder und Videos zeigen das Ausmaß der verheerenden Brände.

Zahl der Toten steigt: Inzwischen sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche sind verletzt.

Update vom 11. August, 6.35 Uhr: Die Zahl der Toten bei den Bränden auf Hawaii ist auf mindestens 53 gestiegen. „Während die Löscharbeiten andauern, wurden heute 17 weitere Todesopfer durch das Feuer in Lahaina bestätigt“, teilten die Behörden der Insel Maui am Donnerstag mit: „Damit ist die Zahl der Todesopfer auf 53 gestiegen.“ Tausende Menschen sind obdachlos.

„Wir finden immer noch Leichen im Wasser und auf der Uferpromenade“, sagt Kekoa Lansford dem Sender CBS. Sie ist eine Einheimische aus Lahaina. „Wir haben Menschen aus dem Wasser gezogen. Wir versuchen, Menschenleben zu retten, aber bekommen nicht die Hilfe, die wir brauchen“, sagte sie. Am Donnerstag hatte US-Präsident Joe Biden den Katastrophenfall ausgerufen. Damit gibt er Hilfen des Bundes für die betroffenen Gebiete frei. Die Brände waren am Dienstag ausgebrochen.

Bilder der Verwüstung auf Hawaii: Die Stadt Lahaina brannte beinahe komplett nieder. © Tiffany Kidder Winn/picture alliance/dpa/via AP

Gouverneur Josh Green rechnet damit, dass die Opferzahl am Ende höher liegen wird als nach dem verheerenden Tsunami im Jahr 1960. Damals waren 61 Menschen gestorben. Die Stadt Lahaina ist etwa beinahe komplett zerstört. Rund 1700 Gebäude und 80 Prozent der Stadt seien vom Feuer getroffen, sagt Green.

11.000 Haushalte auf Maui ohne Strom: Bevölkerung auf Hawaii braucht Geduld

Update vom 10. August, 15.45 Uhr: Tausende Menschen auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii sind noch immer ohne Strom. In der Nacht zum Donnerstag (3 Uhr Ortszeit/15 Uhr MESZ) waren rund 11.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen, wie aus Daten der Webseite PowerOutage.us hervorgeht. Der Stromversorger Hawaiian Electric bat die Bevölkerung um Geduld. Mitarbeiter arbeiteten an der Reparatur mehrerer umgestürzter Strommasten. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen versammeln sich an Flughäfen, um auf ihre Flüge zu warten.

Menschen warten auf dem Flughafen von Kahului auf Maui auf ihre Flüge. © Rick Bowmer/dpa

Update vom 10. August, 11.41 Uhr: Mehrere Hundert Familien verloren durch die Brände ihre Häuser, Verletzte mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen. Der Sender berichtete am späten Mittwoch (Ortszeit), das Feuer in Lahaina sei weiter aktiv und außer Kontrolle. Zudem gebe es auf der Insel zwei weitere große Feuer, die nicht unter Kontrolle seien. Feuer wüteten auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Bundesstaats.

In dem historischen Ort Lahaina seien weite Teile zerstört worden, auch der Hafen und Umgebung hätten Schaden erlitten, schrieb der Bezirk Maui in einer weiteren Mitteilung vom Mittwoch. Mehr als 271 Gebäude seien von den Flammen erfasst worden. „Wir haben kein Lahaina mehr, es ist weg“, zitierte der US-Sender CNN einen Einwohner. Richard Olsten, Betreiber von Air Maui Helicopter Tours, sagte dem Sender ABC: „In den 52 Jahren, in denen ich auf Maui fliege, habe ich noch nie so etwas gesehen. Es war herzzerreißend, es sah aus, als wäre es zerbombt worden.“ Die große Zerstörung der Stadt Lahaina habe ihn und seine Crew sprachlos gemacht.

Ein Blick aus dem Helikopter: Die Stadt Lahaina auf Maui liegt in Schutt und Asche. © Screenshot/Twitter/ABCNewsLive/Richard Olsten

36 Tote nach Bränden auf Hawaii – Videos zeigen apokalyptische Szenen

Update vom 10. August, 10.20 Uhr: Die Zahl der Toten durch die Brände auf Hawaii ist auf mindestens 36 gestiegen. Das berichtet der Nachrichtensender Hawaiinewsnow und beruft sich auf den Bürgermeister von Maui. Alle Opfer hätten sich in der Stadt Lahaina aufgehalten, zu der der Zugang weiterhin gesperrt ist. Darüber hinaus gebe es dutzende Verletzte, viele darunter schwer. Einige Feuer sind noch außer Kontrolle, mindestens drei davon wüten dem Sender zufolge auf Maui.

Die Waldbrände könnten sich zu einer der tödlichsten Katastrophen in der Geschichte der Inselgruppe entwickeln, heißt es weiter. Tausende Menschen seien auf der Flucht. Bilder und Videos zeigen das Ausmaß der Brände.

Brände in Hawaii: Apokalyptische Szenen im Urlaubsparadies

Erstmeldung vom 10. August, 6.40 Uhr: Honolulu — Dichter Rauch hängt über dem Urlaubsparadies im Pazifik, ein Küstenstreifen von Maui steht in Flammen, Teile der gewöhnlich üppig-grünen Insel sind schwarz verkohlt. Es sind schockierende und seltene Bilder aus Hawaii von verheerenden Busch- und Waldbränden. Aufnahmen, die an die Brände der Urlaubsinseln Rhodos und Korfu erinnern. Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, sagte der Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bissen.

Mindestens 20 Personen hätten Verbrennungen erlitten. Viele Gebäude seien „bis auf den Boden“ abgebrannt. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar. Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach von einer „schrecklichen Katastrophe“. Von Reisen nach Maui wurde abgeraten. „Dies ist kein sicherer Ort“, warnte die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke. Per Notfall-Erklärung wollten sie Touristen fernhalten. Augenzeugen beschrieben apokalyptische Szenen in dem am schwersten betroffenen Küstenort Lahaina, gewöhnlich ein malerisches Touristenziel im Westen von Maui.

Auf der Flucht vor schnell um sich greifenden Flammen seien Menschen ins Meer gesprungen. Die Küstenwache teilte später laut CNN mit, dass mehr als ein Dutzend aus dem Wasser gerettet wurden. Helikopter-Pilot Richard Olsten flog am Mittwoch (9. August) über den Ort. Der größte Teil des historischen Kerns sei abgebrannt. Es sähe wie in einer Kriegszone aus, als ob das Gebiet bombardiert wurde, beschrieb er bei CNN seine Eindrücke.

Hawaii: Hurrikan für Brände mitverantwortlich

Heftige Sturmböen ließen die Bekämpfung der Flammen aus der Luft am Dienstag zunächst nicht zu. Am Mittwoch brannte es noch an drei Stellen auf Maui. Feuer wüteten auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Bundesstaats. Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden.

„Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben“, sagte Sylvia Luke. Die Behörden hatten wegen hoher Feuergefahr, begünstigt durch Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde, eine „Red-Flag“-Warnung für die Hawaii-Inselkette herausgegeben. Solche Bedingungen kennt man sonst von westlichen US-Staaten, darunter Kalifornien oder Oregon, wo es häufiger zu verheerenden Flächenbränden kommt.

Menschen beobachten Rauch und Flammen eines Waldbrandes. © Alan Dickar/dpa

Brände in Hawaii: US-Präsident Biden sagt Hawaii Hilfe zu

US-Präsident Joe Biden hat dem Bundesstaat Hawaii Hilfe der Regierung zugesagt. Die Nationalgarde und die Marine stehe den Einsatzteams zur Seite. Das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber von Maui auszufliegen, hieß es in einer Mitteilung.

Sie sollten auf die westlich von Maui gelegenen Insel Oahu gebracht werden, berichtete der Sender Hawaii News Now. Dort werde ein Kongresszentrum in eine Notunterkunft verwandelt. Mehrere Fluggesellschaften sagten Flüge nach Maui am Mittwoch kurzfristig ab. Allerdings gebe es weiterhin Flüge von Maui, damit Urlauber ihre Rückreise antreten könnten, berichtete CNN. (dpa)