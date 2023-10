Die Suche wurde schon eingestellt: Mann wird nach zwei Wochen auf offenem Meer gerettet

Von: Bjarne Kommnick

Über Wochen werden Fischer auf hoher See vermisst. Wie durch ein Wunder wird einer von ihnen gerettet – nachdem die Küstenwache ihre Suche bereits eingestellt hat.

Washington – Zwei Fischer wurden für mehr als zwei Wochen lang auf dem offenen Meer vor der Westküste der USA vermisst. Die US-Küstenwache Pacific Northwest hatte demnach ihre Suche nach den Männern bereits eingestellt, wie die Behörde selbst zuvor mitgeteilt hatte. Einer der beiden Männer konnte nun doch noch gerettet werden, wie die Küstenwache berichtet. Sein Kollege hingegen bleibt verschwunden. Auch durch die schwere Sturmflut an der Ostseeküste sind zuletzt Touristen in Seenot geraten.

Männer kehren von Bootsfahrt nicht zurück – Küstenwache durchsucht 36.000 Quadratkilometer Meer

Das Schiff der beiden Männer hat laut Informationen der Behörden den Hafen von Gray Harbor im US-Bundesstaat Washington am 12. Oktober verlassen. Bereits am 15. Oktober sollte das 13 Meter lange Schiff mit den zwei Männern an Bord eigentlich wieder zurückkehren. Als dies nicht der Fall war, wurden die Einsatzkräfte der Küstenwache unmittelbar informiert und starteten ihre Suche auf dem Pazifik. Auch auf der Nordsee hatte die Seenotrettung zuletzt zwei Segler gerettet.

Zwei Wochen lang hat ein Fischer auf einer kleinen Rettungsinsel verbracht, bevor er wie durch ein Wunder noch gerettet wurde. © US-Coast Guard Pacific-Northwest

Nach 10 Tagen erfolgloser Suche meldete die Behörde auf X, ehemals Twitter, „die Küstenwache hat ihre Suche nach dem vermissten Schiff eingestellt, bis neue Informationen vorliegen“. Die Besatzungen durchsuchte laut eigenen Angaben zuvor rund 36.000 Quadratkilometer Meeresfläche, was in etwa der Fläche von Nordrhein-Westfalen entspricht. „Unser aufrichtiges Beileid gilt in dieser schweren Zeit den Familien“, hieß es derweil auf Twitter.

Küstenwache stellt Suche nach vermissten Männern ein – einen Tag später wird Mann gefunden

Doch nur einen Tag nachdem die Suche offiziell eingestellt wurde, vermeldet die Küstenwache eine weitere unerwartete Nachricht: „Einer der beiden vermissten Seeleute wurde lebend in einem Rettungsfloß gefunden. 70 Meilen (ca. 113 km) nordwestlich von Cape Flattery, von barmherzigen Samaritern. Der Mann wurde an Land gebracht“.

Barmherzige Samariter gelten in der Sprache der Küstenwache als Besatzung von privaten Schiffen, die einer Person oder Schiffen in Seenot freiwillig und ohne Entschädigung Hilfe leisten würde, wie beispielsweise die Besatzung des Kreuzfahrtschiffes „Carnival Dream“, die 17 Menschen aus der Seenot gerettet hatte. Von barmherzigen Samaritern werde laut Küstenwache erwartet, dass sie angemessene Sorgfalt walten lassen, um fahrlässiges Verhalten zu vermeiden, das die Situation der Menschen verschlechtert.

„Hat drei Flaschen Wasser getrunken“: Helfer in Not berichten von Rettung auf hoher See

In diesem Fall waren die beiden barmherzigen Samariter Ryan Planes und sein Onkel John aus Vancouver, wie der Nachrichtensender BBC berichtet. In einem Interview erklärte Planes: „Ich sah in der Ferne etwas, das wie ein Rettungsfloß aussah, rannte hinein und richtete das Fernglas auf ihn, und dann feuerte er eine Leuchtrakete ab“. Anschließend folgte die Rettung: „Wir haben ihn ins Boot geholt. Er hat mich fest umarmt und es war emotional“.

Der Mann habe den beiden Helfern in Not erklärt, dass er bereits 13 Tage auf dem Floß verbracht hätte und nur überleben konnte, in dem er einen Lachs gefangen hatte, um diesen roh zu verzehren. „Wir haben ihm Frühstück gemacht. Er hat drei Flaschen Wasser getrunken“, fuhr er fort. „Er war ziemlich hungrig, der arme Kerl.“ Der Mann sei jedoch laut Küstenwache in einem stabilen Zustand.

Zu seinem vermissten Kollegen äußerten sich bislang weder die Helfer noch der Gerettete. Die Küstenwache teilte jedoch mit: „Der Zweite bleibt weiter vermisst“, dennoch wolle die Küstenwache an dem Fall dranbleiben und ihn „weiter untersuchen“. Ein Überleben des Mannes dürfte jedoch bereits verschwindend gering sein, bereits bei dem Überleben des geretteten Mannes erklärte die Behörde, dass er „nur wie durch ein Wunder überlebt hat“.