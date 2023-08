Seilbahn-Drama in Pakistan: Alle Insassen befreit

Die Gondel hängt nur noch an einem einzigen Seil. © Uncredited/UGC/AP/dpa

Sechs Schüler und zwei Erwachsene sind in einer Gondel, als plötzlich Drähte reißen. Stundenlang harren sie in großer Höhe und nur von einem Stahlseil gesichert aus. Endlich gibt es Entwarnung

Islamabad - In Pakistan sind bei einer dramatischen Rettungsmission alle Insassen aus der Gondel einer Seilbahn befreit worden. Sechs Kinder und zwei Erwachsene seien am späten Dienstagabend (Ortszeit) gerettet worden, bestätigte der Katastrophenschutz der Deutschen Presse-Agentur. Die Gondel hing nur noch an einem Stahlseil, nachdem zwei Drähte am Morgen gerissen waren.

Zuvor hatten Spezialkräfte der Armee bereits stundenlang versucht, die Menschen in der Gondel zu retten. Mit Einbruch der Dunkelheit war die Aktion jedoch unterbrochen worden. Am Abend hangelten sich Helfer aus der Region dann nach enger Rücksprache mit dem Militär mit Vorrichtungen an dem Draht zur Gondel vor und befreiten die restlichen Insassen, wie Videos in den sozialen Medien zeigten.

„Mit Erleichterung habe ich erfahren, dass alle Kinder erfolgreich und sicher gerettet wurden. Großartige Teamarbeit des Militärs, der Rettungsdienste, der Bezirksverwaltung und der örtlichen Bevölkerung“, schrieb der geschäftsführende Premierminister Anwaarul Haq Kakar kurz zuvor auf X, ehemals Twitter. dpa