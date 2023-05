Erstmals Blaukrabbe in deutscher Ostsee gefunden: „Eine Sensation“

Von: Kilian Bäuml

Ein schöner Ausblick und eine steife Brise lassen sich von einem Spaziergang am Ostseestrand erwarten. Für einen Spaziergänger hielt der Strand jedoch einen Sensationsfund bereit.

Bremen – Auf Usedom, einer Insel in der Ostsee an der polnischen Grenze, wurde nahe der Seebrücke Ahlbeck ein ganz besonderer Strandbewohner entdeckt: eine Blaukrabbe. „Die hier bisher noch nie gefunden worden ist“, sagte Ines Martin vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist schon wirklich eine Sensation.“ Eigentlich stammt die Blaukrabbe von der amerikanischen Ostküste. Der Fund ist der erste Nachweis der Krabbe an der deutschen Ostsee.

Sensationsfund an der Ostsee – Spaziergänger entdeckt erstmal eine Blaukrabbe

Dem Spaziergänger sei gleich aufgefallen, dass es sich um eine besondere Krabbe handelt, vor allem die Blaufärbung habe das deutlich gemacht. Von den heimischen Krabben unterscheidet sich die Blaukrabbe vor allem durch ihre Größe, da sie mit rund 20 Zentimetern Breite ungewöhnlich groß wird. Der Finder habe das Meeresmuseum verständigt, von dem ihm schnell bestätigt wurde, dass es sich um einen Sensationsfund handelt.

Blaukrabben stammen von der amerikanischen Ostküste, nun wurde erstmals eine an der deutschen Ostseeküste entdeckt. (Symbolbild) © Edwin Remsberg/Imago

Den ersten Nachweis der Blaukrabbe in Europa gab es um 1900 an der französischen Atlantikküste. Auch in der Nordsee gab es bereits Funde, den ersten 1964 in der Nähe der niedersächsischen Stadt Cuxhaven. In der Ostsee hingegen seien laut Martin nur zwei Funde bekannt, die in der Literatur erwähnt werden. Beide Male wurde die Blaukrabbe jedoch deutlich weiter nördlich entdeckt. Die Entdeckung auf Usedom ist das erste Mal, dass eine Blaukrabbe in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurde.

Erster Fund einer Blaukrabbe an der deutschen Ostsee – eine Sensation

Der Fund ist auch für die Ostseefischer interessant, die sich wegen dezimierenden Fischbeständen in der Krise befinden. Blaukrabben sind nämlich essbar. „Vor allem das Muskelfleisch in den Gliedmaßen gilt als Delikatesse“, sagte die Martin. Wie die Blaukrabbe in die Ostsee kam, lässt sich laut der Biologin nur mutmaßen. Die Tiere können sich verirren oder durch bestimmte Strömungen hergetrieben werden.

Doch es gibt einen Wermutstropfen – das Exemplar war bereits tot. Für das Meeresmuseum ist die entdeckte Blaukrabbe trotzdem ein Glücksfund. Dort wird sie nun ausgestellt und kann besichtigt werden. Die Blaukrabbe ist jedoch nicht der einzige seltene Fund, kürzlich wurde ein Seeteufel gefunden, der ebenfalls nicht in der Ostsee heimisch ist. (kiba/dpa)