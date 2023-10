Galt seit Hamas-Angriff als vermisst: Deutsche Geisel Shani Louk laut ihrer Mutter tot

Von: Teresa Toth

Die junge Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft war Besucherin des Musikfestivals im Süden des Landes. © Screenshot/X

Die im Israel-Krieg entführte Shani Louk ist tot. Das bestätigte ihre Mutter. Louk stammt aus Deutschland und galt seit dem Angriff der Hamas als vermisst.

Gaza – Shani Louk ist nicht mehr am Leben. Das erklärte die Mutter der 22-Jährigen gegenüber RTL. „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist”, so Ricarda Louk. Offiziell bestätigt wurde der Tod der jungen Frau bislang nicht.

Shani Louk wurde seit dem Angriff der Hamas als Geisel gehalten

Shani Louk wurde am 7. Oktober beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival nahe des Gazastreifens entführt. Anschließend sei sie als Geisel in einem Krankenhaus im Gazasteifen als Geisel gehalten worden. Videos und Fotos der jungen Frau kursierten im Netz.

Louks Mutter bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche ihrer Tochter. Sie verbreitete Videobotschaften, in denen sie Fotos von Shani Louk zeigte. Außenministerin Annalena Baerbock traf sich mit Ricarda Louk und appellierte an die Hamas, die Geisel sowie alle weiteren Geiseln freizulassen.