Krieg in Israel: Hamas-Terroristen verhöhnen mit SMS von Geisel auch die Deutsche Shani Louk

Die 22-jährige Shani Louk ist eine der Hamas-Geiseln nach dem Massaker bei einem Musikfestival in Israel. Nun erreichten hasserfüllte Nachrichten ihre Angehörigen.

Tel Aviv/Gaza – Das Schicksal von Shani Louk berührt viele Menschen. Die 22-Jährige befand sich auf einem israelischen Musikfestival nahe des Gazastreifen, als Hamas-Terroristen dort am 7. Oktober ein Massaker verübten und mindestens 260 Menschen töteten. Darüber hinaus wurden rund 150 Menschen von den Terroristen in den Gazastreifen entführt. Unter ihnen sind mehrere Deutsche, wie auch Shani Louk. Ihre Familie richtete öffentlich verzweifelte Appelle an Politiker: „Jede Minute ist kritisch und wir bitten – nein, wir verlangen – von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt“, sagte die Mutter in einem Video.

Onkel und Tante der jungen Frau baten im ZDF inständig die deutschen Behörden um Hilfe: „Bitte befreit Shani aus Gaza.“ Doch im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beklagte der Onkel wenig später fehlende Unterstützung durch das Auswärtige Amt: „Wir als Familie fühlen uns alleingelassen.“ Sahni Louks Mutter hatte ihre Tochter kurz nach dem Massaker auf einem Hamas-Video identifiziert. Nach Angaben ihrer Familie sei die Verschleppte am Leben, habe allerdings schwere Kopfverletzungen erlitten. Auch der Freund der 22-Jährigen, Orión Hernández Radoux, wird vermisst. Eine von seinem Smartphone verschickte Nachricht schockierte nun die Familien der beiden.

Israel-Krieg: Hass-Nachrichten von Smartphone des Freundes – Hamas-Terroristen verhöhnen deutsches Opfer Shani Louk

Einem Bericht der britischen Zeitung The Sun zufolge wurden Nachrichten vom Mobiltelefon von Hernández Radoux versandt. Die auf Arabisch verfassten SMS sollen der Boulevardzeitung demnach vorliegen. Die hasserfüllten Nachrichten sind vermutlich von den Terroristen versandt worden. Darin stehen Sätze wie „Ich spucke auf dich“ und „Gott verdamme dich“. Auch wird geschworen, dass „Palästina befreit“ werde. Die Terroristen würden es „frei von Zionisten“ machen, kündigen sie in der Hassnachricht an.

Wie es der Hamas-Geisel Shani Louk geht, weiß derweil niemand genau. Ebenso unklar ist das Schicksal ihres Freundes Orión Hernández Radoux. Shani Louk ist in Israel aufgewachsen. Durch ihre aus Deutschland stammende Mutter erlangte die 22-Jährige aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Hernández Radoux hat ebenfalls zwei Staatsbürgerschaften. Der Mexikaner besitzt auch einen französischen Pass. Aktuell wird angenommen, dass die Hamas ihn genauso wie Shani Louk in den Gazastreifen entführt hat.

Baerbock versichert Shani Louks Mutter bei Israel-Besuch Unterstützung und richtet Appell an Hamas

Das Schicksal des Paares hat auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock berührt. Die Grünen-Politikerin besuchte am Freitag, dem 13. Oktober 2023, ihren Amtskollegen in Israel und traf dabei auch die Mutter von Shani Louk. Baerbock sicherte Ricarda Louk ihr Unterstützung zu. Nach dem Treffen mit der Außenministerin sagte die Mutter der Entführten, sie sei froh, dass Deutschland und die Behörden „sich bemühen, Lösungen zu finden“.

Baerbock besuchte in Israel auch den Familienvater Yoni Asher. Dessen Schicksal hatte auf der ganzen Welt für Anteilnahme gesorgt. Die Hamas entführte Ashers Frau sowie dessen zwei kleine Töchter und Schwiegermutter in den Gazastreifen. Die Außenministerin wandte sich anschließend direkt an die Hamas und forderte: „Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei.“

Israelische Quellen sprechen von insgesamt über 1300 Toten durch den Hamas-Angriff auf Israel. Die massive Attacke der Hamas hatte Folgen: Israel zog gegen die Terrororganisation in den Krieg. Das Militär nahm den Gazastreifen in den vergangenen Tagen unter ständigem Beschuss. Laut palästinensischen Berichten vom Freitagabend (13. Oktober) kamen durch den Militärschlag bislang mindestens 1900 Menschen ums Leben. Demnach sollen über 600 Kinder unter den Getöteten sein. Diese Angaben können jedoch nicht unabhängig überprüft werden. (kh)

