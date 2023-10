Shiny Flakes heute: Was ist aus Maximilian S. geworden?

Von: Henning Rosenstengel

Maximilian Schmidt, besser bekannt unter „Shiny Flakes“, erlangte durch seine ungewöhnlichen unternehmerischen Unterfangen im Darknet Bekanntheit.

Der junge Deutsche baute von seinem Kinderzimmer aus ein beeindruckendes Drogenimperium auf, welches später als Inspiration für die beliebte Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ diente. Auch in einer Netflix-Dokumentation mit dem Titel „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ wurde seine Geschichte erzählt, die auf Instagram und TikTok für Diskussionen sorgte. Doch was ist aus Shiny Flakes heute geworden, nachdem die Kameras aufgehört haben zu rollen? Wir werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Leben von Maximilian Schmidt.

Die Drogen wurden im Darknet zum Kauf angeboten (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Shiny Flakes: Die erste Verurteilung von Maximilian S.

Im Jahr 2015, im Alter von nur 20 Jahren, wurde Schmidt zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt, nachdem er über eine von ihm erstellte Handelsplattform im Darknet etwa eine Tonne Drogen im Gesamtwert von mehr als vier Millionen Euro verkauft hatte. Er wurde jedoch nach etwas mehr als der Hälfte der Strafe auf Bewährung freigelassen.

Shiny Flakes heute: Erneute Verurteilung nach neuen kriminellen Unternehmungen für Maximilian S.

Nach seiner Freilassung fand Maximilian Schmidt anscheinend wieder den Weg in die kriminelle Unterwelt. Zusammen mit einem Mitangeklagten, den er während seiner Haft kennengelernt hatte, soll er eine neue Online-Handelsplattform für Drogen gegründet haben. Die beiden Männer planten diese neue Drogenhandelsoperation während ihres offenen Vollzugs im Jahr 2018 und sollen über ihre Website unter anderem Haschisch, Kokain, Amphetamine und Ecstasy in großen Mengen vertrieben haben.

Das Landgericht Leipzig verurteilte Maximilian Schmidt kürzlich zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren aufgrund seiner neuerlichen Drogendelikte. Die Anklage lautete auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln oder Beihilfe dazu, doch der Vorwurf, als Bande gehandelt zu haben, wurde vom Gericht nicht bestätigt. Zwei weitere Helfer wurden zu einer Geld- bzw. Bewährungsstrafe verurteilt, ein mitangeklagter Anwalt wurde freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht ganz rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen das Urteil ankündigte.

