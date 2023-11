Shirin David zeigt sich ungeschminkt und freut sich über Nachricht von Erling Haaland

Shirin David, die bekannte deutsche Rapperin, erlebte kürzlich eine unerwartete Überraschung von Erling Haaland, die zu einem viralen Moment führte.

Shirin David, die charismatische deutsche Rapperin, und Erling Haaland, der norwegische Fußballstar, stehen auf der Social-Media-Plattform Instagram im Mittelpunkt einer unerwarteten und begeisternden Interaktion. Dieses Ereignis zeigt eine interessante Verbindung zwischen der Musik- und Sportwelt.

Die humorvolle Bemerkung von Shirin David über Haaland: „Sehe ungeschminkt 1zu1 aus wie er“

In einer Folge der beliebten Casting-Show „The Voice of Germany“, wo Shirin David als Jurorin fungiert, machte sie eine humorvolle Bemerkung über ihre Ähnlichkeit mit Erling Haaland. Sie scherzte, ungeschminkt sähe sie dem Fußballer zum Verwechseln ähnlich, was zu lachenden Kommentaren und Scherzen über einen möglichen „Doppelstuhl“ in der zukünftigen Staffel der Show führte​​​​. Zudem teilte Shirin David kürzlich ein Foto, das ihr Aussehen vor den kosmetischen Behandlungen zeigt.

Angeregt durch die entstandenen Memes und die öffentliche Aufmerksamkeit, entschied sich Erling Haaland, direkt auf Shirin Davids Bemerkung zu reagieren. Der Fußballspieler schickte ihr eine persönliche Videobotschaft, in der er ihr alles Gute für ihre anstehenden Konzerte wünschte. Diese herzliche Geste Haalands war eine direkte Antwort auf die in den sozialen Medien entstandene Dynamik und illustriert die positive Interaktion zwischen Prominenten unterschiedlicher Bereiche​​​​. Erling Haaland interessierte sich bereits in seiner Jugend für Rap, wie NEXTG.tv berichtet.

Die Reaktion von Shirin David auf Haalands Videobotschaft: „All the best, go hard“

Als die Videobotschaft von Erling Haaland bei Shirin David eintraf, war ihre Reaktion von purer Begeisterung und emotionaler Tiefe geprägt. Die deutsche Rapperin, bekannt für ihre starke Präsenz und Ausdruckskraft, zeigte sich in einem auf ihren sozialen Medien geteilten Video sichtlich überwältigt.

In dem Video ist zu sehen, wie David auf die Nachricht reagiert: Sie kreischt vor Freude, lacht und zeigt eine Palette von Emotionen, die von Überraschung bis zu echter Rührung reichen. Ihre Begeisterung über die unerwartete und persönliche Geste Haalands spiegelt die Wärme und Authentizität wider, die sie in ihrer öffentlichen Persona verkörpert. Es ist ein Moment, der ihre Fähigkeit unterstreicht, sich mit ihren Fans auf einer persönlichen Ebene zu verbinden, indem sie solche intimen Momente teilt.