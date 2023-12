Buffy-Darsteller ist tot – seine Frau machte Erkrankung kurz vorher öffentlich

Von: Kilian Bäuml

In über 100 Produktionen wirkte er mit, vor allem aus der Serie „Buffy – im Bann der Dämonen“ ist er bekannt. Camden Toy ist mit 68 Jahren gestorben.

München – Die Serie „Buffy – im Bann der Dämonen“ war in den späten 90ern und frühen 2000ern ein riesiger, weltweiter Erfolg. Sieben Staffeln wurden produziert und die Serie hat längst Kultstatus. Nun müssen Fans von einem der Charaktere Abschied nehmen. Camden Toy ist im Alter von 68 Jahren gestorben, wie die US-amerikanische Zeitschrift People berichtet.

In der Serie spielte er verschiedene Rollen und war auch im Spin-Off „Angel“ zu sehen. Außerhalb von Buffy wirkte der Schauspieler vor allem am Indie-Produktionen mit und soll in über 100 Filmen und Serien mitgewirkt haben. Der Grund für den frühen Tod des Darstellers ist tragisch, denn er verlor den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Kollegen aus der Serie „Buffy - im Bann der Dämonen“ verabschieden sich von Camden Toy

Seine Buffy-Kollegin Juliet Landau beschreibt Camden Toy als „wunderschöne Seele, einen wunderschönen Freund und ein wunderschönes Talent“. In einem Statement schreibt sie weiter: „Vom ersten Augenblick an wusste ich, dass er etwas Besonderes ist. Unter der Maske des Monsters, für das er gehalten wurde, steckte ein freundlicher Geist. Er war ein Geschenk in unserem Leben. Wir werden ihn sehr vermissen.“

In der beliebten Serie „Buffy - im Bann der Dämonen“ wirkte Camden Toy in mehreren Rollen mit. © Greg Tidwell / Imago

Auch sein bester Freund Doug Jones verabschiedet sich mit emotionalen Worten: „Wir mögen uns am Set von Buffy als zwei hässlich aussehende ‚Gentlemen‘ kennengelernt haben, aber das war nur der Beginn einer innigen Freundschaft, die vierundzwanzig Jahre lang andauern sollte.“ Weiter schreibt er: „Camden Toy zu kennen, bedeutete, Camden Toy zu lieben“.

Buffy-Schauspieler stirbt an Krebs – seine Frau machte die Krankheit erst kurz vor seinem Tod bekannt

Erst wenige Tage vor seinem Tod berichtete die Frau des Schauspielers über die Erkrankung ihres Mannes auf Facebook. „Er wurde im Februar letzten Jahres nach monatelangen, mysteriösen Schmerzen diagnostiziert“, schreibt sie. Sie hätten gehofft, dass sie zumindest mehr Zeit bekommen, doch der Arzt sei mit der Behandlung am Ende gewesen. Der Zustand ihres Mannes habe sich erst „in den letzten zwei Monaten stark verschlechtert hat und in den letzten Tagen sogar enorm.“

Zwei Jahre soll Camden Toy gegen den Krebs gekämpft haben – ein Kampf, den nur wenige gewinnen, denn Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten. Häufig bleiben den Erkrankten nur wenige Monate, die der Schauspieler offenbar so gut es ging, versuchte zu nutzen. Nach seiner Diagnose machte er laut People sogar einen MFA im Drehbuchschreiben und hinterlässt als Vermächtnis das Manuskript für zwei Serien, einen Film und eine Graphic Novel.