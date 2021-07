Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 5,8

Corona-Teststation auf der Theresienwiese in München. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit einigen Tagen wieder leicht an.

RKI-Fallzahlen

Die Inzidenz ist in Deutschland nun den vierten Tag in Folge gestiegen. Auch die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl zieht an.