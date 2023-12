Neue und seltene Schweinegrippe-Variante befällt Menschen – das sind die Symptome

Von: Moritz Bletzinger

Drucken Teilen

Schweingrippe-Alarm beim Menschen: Im Vereinigten Königreich geht der Typ Influenza A(H1N2)v um. (Symbolbild) © /Zoonar.com/www.press-photo.at/IMago

Ein Mensch in Großbritannien hat sich mit H1N2 infiziert. Eine seltene Variante des Schweinegrippe-Virus kann Menschen befallen – und schnell weitermutieren.

London – Das gab es in England noch nie: Ein Mensch hat sich mit Schweinegrippe angesteckt. Die Variante des H1N1-Erregers ist ebenfalls völlig neu. Sie wurde bei einem routinemäßigen Grippe-Test in der Grafschaft North Yorkshire in Großbritannien gefunden. Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA berichtet ausführlich über den Fall.

Wie sich der Mann infizieren konnte, ist allerdings noch unbekannt. Hat er sich bei einem Tier angesteckt? „Wir wissen, dass einige Tierkrankheiten auf den Menschen übertragen werden können“, erklärt die leitende Veterinärin Christine Middlemiss.

Mensch infiziert sich mit H1N2-Variante – Britische Gesundheitsbehörde reagiert auf Schweinegrippe-Fall

Eine Epidemie will die Gesundheitsbehörde jetzt natürlich verhindern. „Wir arbeiten zügig daran, enge Kontakte aufzuspüren und eine mögliche Ausbreitung einzudämmen“, sagt UKHSA-Direktorin Meera Chand. Schweinehalter müssen jeden Verdacht auf Schweinegrippe in ihren Herden beim Tierarzt melden. Auf der Insel kursiert der Typ Influenza A(H1N2)v unter Tieren.

Die Schweinegrippe ist weltweit verbreitet, zu den wichtigsten Subtypen gehören H1N1, H1N2 und H3N2. Gelegentlich springen sie auf Menschen über, meist bei direktem Umgang mit Schweinen oder kontaminierter Umgebung. Seit 2005 gab es laut UKHSA weltweit 50 erfasste Fälle.

Das sind Symptome von Schweinegrippe beim Menschen – Krankheit verläuft üblicherweise harmlos

Eine Ansteckung verläuft bei Menschen in der Regel harmlos. Die Symptome sind schwer von einer üblichen Grippe zu unterscheiden, erklärt der Lungeninformationsdienst. Nach ein bis vier Tagen treten plötzliches hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Schnupfen, Husten, Muskel- und Gliederschmerzen sowie möglicherweise Halsschmerzen auf.

Symptome von Schweinegrippe im Überblick:

Plötzliches hohes Fieber

Appetitlosigkeit

Schnupfen

Husten

Muskel- und Gliederschmerzen

Halsschmerzen

Infektionen an Menschen bergen allerdings ein großes Risiko von Mutationen. Die Gefahr ist, dass ein Erreger entsteht, der von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Das geschah etwa 2009 in Mexiko, als eine Variante von H1N1 eine Pandemie auslöste. Meist sind es mutierte Varianten, die ein Infektionsgeschehen ankurbeln. Wie etwa die Corona-Variante Pirola, die neue Symptome verursacht. (moe)